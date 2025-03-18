Dolar
36.66
Euro
39.99
Altın
3,012.07
ETH/USDT
1,900.70
BTC/USDT
83,042.00
BIST 100
10,862.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Beyaz Saray, İsrail'in Gazze'ye saldırıları konusunda ABD'ye danıştığını teyit etti

Beyaz Saray, İsrail'in bugün Gazze'ye düzenlediği saldırılar konusunda ABD'ye danıştığını açıkladı.

Irmak Akcan  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Beyaz Saray, İsrail'in Gazze'ye saldırıları konusunda ABD'ye danıştığını teyit etti

Ankara

Fox News'e konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara dair açıklamada bulundu.

ABD'nin bu saldırılar hakkında önceden bilgisi olduğunu teyit eden Leavitt, İsrail'in saldırılar konusunda Beyaz Saray ve Trump yönetimine danıştığını söyledi.

Leavitt, "Kıyamet kopacak." ifadesini kullanarak, Trump'ın İsrail'e destek olmaktan korkmadığını belirtti.

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda 112 kişi hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"57. Alay" için Tekirdağ'dan yola çıkan gönüllüler Gelibolu'ya geldi
Tokat'ta polislerden "15'liler" klibi
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Türk SİHA’sı Suriye’de 9 kişiyi katletti" iddiasını yalanladı
Edirne'de sağanak ağaç devrilmesine ve trafikte aksamalara neden oldu
Adalet Bakanı Tunç: Terörsüz bir Türkiye'yi inşa ederek, ülkemiz yoluna devam edecek

Benzer haberler

Beyaz Saray, İsrail'in Gazze'ye saldırıları konusunda ABD'ye danıştığını teyit etti

Beyaz Saray, İsrail'in Gazze'ye saldırıları konusunda ABD'ye danıştığını teyit etti

İsrail’in ateşkesi bozarak Gazze’ye başlattığı saldırılarda en az 190 Filistinli hayatını kaybetti

ABD Barış Enstitüsü, DOGE çalışanlarının binalarına zorla girdiğini açıkladı

Husiler: ABD, Sana'ya hava saldırısı düzenledi

Husiler: ABD, Sana'ya hava saldırısı düzenledi
İran: Herhangi bir saldırganlık eyleminin ciddi sonuçları olur

İran: Herhangi bir saldırganlık eyleminin ciddi sonuçları olur
Husi liderden ABD'ye "daha ağır ve rahatsız edici" misilleme tehdidi

Husi liderden ABD'ye "daha ağır ve rahatsız edici" misilleme tehdidi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet