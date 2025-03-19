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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Serbest kalan İsrailli esirlerden Netanyahu'ya müzakerelere dönme çağrısı

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest kalan İsrailli esirler, Gazze Şeridi'ne saldırıların yeniden başlatılmasına tepki göstererek Başbakan Binyamin Netanyahu'ya müzakerelere dönme çağrısında bulundu.

Burak Dağ  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
Serbest kalan İsrailli esirlerden Netanyahu'ya müzakerelere dönme çağrısı

Kudüs

İsrail'in Gazze'ye tekrar başlattığı saldırıların sona erdirilmesi ve İsrailli esirlerin derhal serbest kalması için müzakere masasına dönülmesi çağrısı yapan binlerce gösterici Tel Aviv'de bir araya geldi.

Alanda göstericilere hitap eden İsrailli esirler Sasha Troufanov, Yair Horn ve Keith Siegel, Başbakan Netanyahu'ya ateşkes ve esir takası anlaşmasını sürdürmesi için müzakere masasına dönmesi gerektiği çağrısı yaptı.

Sasha Troufanov, arkadaşları Ariel Cunio ve David Cunio'nun halen Gazze'de esir olduğunu belirterek, "Orada olan arkadaşlarımı düşünmeden duramıyorum." dedi.

Troufanov, "Beni eve getiren bir anlaşma vardı ve ikinci aşamanın başlaması gerekiyordu. İkinci aşamaya ne oldu? Onları neden terk ediyoruz? Esirler birer posterden ibaret değil, onlar insan ve zamanları tükeniyor." ifadelerini kullandı.

Gazze'de tutulan kardeşi Eitan'dan bahsederken gözyaşlarını tutamayan Yair Horn ise "Askeri baskı onları kurtaramayacak." diye konuştu.

Keith Siegel ise ateşkes anlaşmasının çökmesinin Gazze'de kalan 59 esir ve aileleri için büyük bir korkuya yol açtığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'a serbest bırakılmasında oynadığı rol için teşekkür eden Siegel, "Kalan 59 rehinenin serbest bırakılmasını sağlama çabalarınızı durdurmayacağınızı biliyorum. Tüm arabulucuları ve uluslararası toplumu, Hamas ve tüm müzakere taraflarına görüşmeleri yeniden başlatmaları ve her rehinenin derhal serbest bırakılmasını sağlamaları için azami baskı yapmaya çağırıyoruz. Zaman tükeniyor. Hemen harekete geçmeliyiz." dedi.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 18 Mart sabahı düzenlediği hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 400 kişi hayatını kaybetti, 500’ün üzerinde Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, siyasi kademenin talimatları doğrultusunda Gazze'ye geniş çaplı saldırıların yeniden başlatıldığını duyurdu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edildi.

Ateşkesi bozan İsrail, Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını" açıkladı.

Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin aileleri, ateşkesi bozan Netanyahu hükümetini "esirlerden vazgeçmekle" suçlayarak hükümetin savaşı yeniden başlatmasına esirleri geri getirmeyi gerekçe göstermesinin “tam bir aldatmaca olduğunu” belirtti.

İsrail'deki muhalefet partileri de Başbakan Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörünü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde saldırıların yeniden başladığına dikkati çekti.

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