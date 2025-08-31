Dolar
41.14
Euro
48.07
Altın
3,448.21
ETH/USDT
4,464.30
BTC/USDT
108,854.00
BIST 100
11,288.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ablukasını kırmak için yaklaşık 50 ülkenin katılımıyla oluşturulan “Küresel Sumud Filosu”nun aktivistleri, Gazze’ye hareketi öncesinde Barselona’da basın toplantısı düzenleniyor. TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda son gün etkinlikleriyle devam ediyor.
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hosni Nedim, Esat Fırat  | 31.08.2025 - Güncelleme : 31.08.2025
İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti Fotoğraf: Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini/AA

Gazze

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail Gazze kentini işgal planı kapsamında El-Makusi bölgesinde yerlerinden edilen kişilerin kaldığı çadırlara hava saldırısı düzenledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail’in saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail savaş uçakları, Gazze’nin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir evi hedef aldı. Saldırıda 2 kardeş yaşamını yitirdi.

Gazze Aksa Şehitleri Hastanesi kaynaklarına göre, İsrail ordusunun Deyr el-Belah kentine düzenlediği saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıkları da İsrail ordusunun Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde çok sayıda evi patlayıcı robotlarla hedef aldığını aktardı.

İsrail’in, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere karşı yaklaşık iki yıldır sürdürdüğü soykırımın önemli aşamalarından biri olan Gazze kentini işgal girişimi, 29 Ağustos itibarıyla resmen başlamıştı.

İsrail hükümeti, 8 Ağustos’ta, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu tarafından önerilen ve Gazze kentinden başlayarak tüm Gazze Şeridi’ni kademeli olarak yeniden işgal etmeyi hedefleyen planı onaylamıştı.

İsrail, Gazze'de bulduğu cenazelerden birinin esir Idan Shtivi'ye ait olduğunu duyurdu  

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail Ulusal Adli Tıp Enstitüsü'nün gerçekleştirdiği kimlik tespit çalışması sonucu cenazenin esir Shtivi'ye ait olduğu bildirildi.

İsrail ordusu, 29 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nde 2 esirin cenazesini bulduğunu ve ülkeye getirdiğini duyurmuştu.

Cenazelerden birinin 7 Ekim 2023'te öldürülen 56 yaşındaki Ilan Weiss'e ait olduğu açıklanırken diğeri için kimlik tespit çalışmasının yürütüldüğü belirtilmişti.

Gazze'de Hamas ve diğer Filistinli grupların elinde 20'si sağ olmak üzere 48 İsrailli esirin olduğu belirtiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İnternette çocuklar için zararlı 2 bin 704 dijital içeriğe müdahale edildi
Siber suçlarla mücadele kapsamında 198 şüpheli yakalandı
Antalya'da başına poşet geçen keçinin sürüsünü korkuttuğu anlar izleyenleri güldürdü
Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Yeni adli yıl yarın başlayacak

Benzer haberler

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in hastane saldırısından kurtulan gazeteci: Arkadaşlarımı gördükten sonra bacağımı kaybetmeme üzülmedim

Venedik Film Festivali'nin yapıldığı Lido Adası'nda Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Yemen'deki Husiler, kurdukları hükümetin başbakanı ile bazı bakanların İsrail saldırısında öldüğünü açıkladı

Yemen'deki Husiler, kurdukları hükümetin başbakanı ile bazı bakanların İsrail saldırısında öldüğünü açıkladı
UNRWA: Gazze’de 660 bin çocuk üçüncü yıldır okula gidemiyor

UNRWA: Gazze’de 660 bin çocuk üçüncü yıldır okula gidemiyor
AB Yüksek Temsilcisi Kallas, ABD'yi Filistinli yetkililere vize yasağını gözden geçirmeye çağırdı

AB Yüksek Temsilcisi Kallas, ABD'yi Filistinli yetkililere vize yasağını gözden geçirmeye çağırdı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet