İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli yaşamını yitirdi.
Gazze
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail Gazze kentini işgal planı kapsamında El-Makusi bölgesinde yerlerinden edilen kişilerin kaldığı çadırlara hava saldırısı düzenledi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İsrail’in saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail savaş uçakları, Gazze’nin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir evi hedef aldı. Saldırıda 2 kardeş yaşamını yitirdi.
Gazze Aksa Şehitleri Hastanesi kaynaklarına göre, İsrail ordusunun Deyr el-Belah kentine düzenlediği saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Görgü tanıkları da İsrail ordusunun Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde çok sayıda evi patlayıcı robotlarla hedef aldığını aktardı.
İsrail’in, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere karşı yaklaşık iki yıldır sürdürdüğü soykırımın önemli aşamalarından biri olan Gazze kentini işgal girişimi, 29 Ağustos itibarıyla resmen başlamıştı.
İsrail hükümeti, 8 Ağustos’ta, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu tarafından önerilen ve Gazze kentinden başlayarak tüm Gazze Şeridi’ni kademeli olarak yeniden işgal etmeyi hedefleyen planı onaylamıştı.
İsrail, Gazze'de bulduğu cenazelerden birinin esir Idan Shtivi'ye ait olduğunu duyurdu
Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail Ulusal Adli Tıp Enstitüsü'nün gerçekleştirdiği kimlik tespit çalışması sonucu cenazenin esir Shtivi'ye ait olduğu bildirildi.
İsrail ordusu, 29 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nde 2 esirin cenazesini bulduğunu ve ülkeye getirdiğini duyurmuştu.
Cenazelerden birinin 7 Ekim 2023'te öldürülen 56 yaşındaki Ilan Weiss'e ait olduğu açıklanırken diğeri için kimlik tespit çalışmasının yürütüldüğü belirtilmişti.
Gazze'de Hamas ve diğer Filistinli grupların elinde 20'si sağ olmak üzere 48 İsrailli esirin olduğu belirtiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.