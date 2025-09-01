Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

New York Times: ABD, Filistin pasaportu sahiplerinin vizelerini askıya aldı

New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Filistin pasaportu sahiplerine göçmen olmayan vizelerin onayını askıya aldığını yazdı.

Dildar Baykan Atalay  | 01.09.2025 - Güncelleme : 01.09.2025
Ankara

New York Times'ın konuya yakın 4 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Gazzelilere tüm ziyaretçi vizelerini askıya aldığını duyuran ABD yönetimi, bu konuda yeni bir adım daha attı.

ABD Dışişlerini Bakanlığının tüm büyükelçiliklerine 18 Ağustos'ta gönderdiği notta, Batı Şeria ve Filistin diasporasından olan kişilere göçmen olmayan vize işlemlerinin durdurulması emri verildi.

Söz konusu adım, Filistin vizesine sahip kişilere, tıbbi tedavi, üniversite eğitimi, ziyaret, iş seyahati gibi amaçlarla ABD'ye gelmeleri için verilen vizeleri etkiliyor.

ABD'den vize iptali

ABD Dışişleri Bakanlığından 29 Ağustos'ta yapılan açıklamada, eylül ayında New York'ta yapılacak 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gelecek Filistinli yetkililerin vizelerinin iptal edildiği belirtilmişti

Açıklamada, "ABD yasalarına uygun olarak Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaklaşan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin Yönetimi üyelerinin vizelerini reddetti veya iptal etti." ifadesi kullanılmıştı.

ABD'nin bu kararı Filistin tarafında tepki toplamıştı.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, 16 Ağustos'ta, Gazze halkına tüm türlerde ziyaretçi vizelerini vermeyi durdurduğunu duyurmuştu.

