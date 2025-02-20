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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze’den alıkoyduğu Doktor Ebu Safiyye, İsrail hapishanesinde ilk kez görüntülendi

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bulunan Kemal Advan Hastanesinin müdürü Doktor Husam Ebu Safiyye, elleri ve ayakları kelepçeli şekilde İsrail hapishanesinde ilk kez görüntülendi

Zein Khalil, Omar Alothmani, Esat Fırat  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
İsrail'in Gazze’den alıkoyduğu Doktor Ebu Safiyye, İsrail hapishanesinde ilk kez görüntülendi

Kudüs

Görüntüler, dün akşam yayınlanan İsrail’in Kanal 13 Televizyonu Muhabiri Yossi Eli'nin Ebu Safiyye ile yaptığı röportajda ortaya çıktı.

İsrail ordusu tarafından alıkonulan ve işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Hapishanesi'nde ilk kez görüntülenen Ebu Safiyye'nin yüzünün solgun, elleri ve ayaklarının bağlı olduğu görüldü.

"Neden burada olduğumu bilmiyorum"

Ebu Safiyye, Kanal 13 Televizyonuna verdiği röportajda, hastanesinde Filistinli direnişçilerin tedavi gördüğü yönündeki İsrail iddialarını reddederek, suçunu veya alıkonulma nedenini bilmediğini vurguladı.

Kendisinin bir çocuk doktoru olduğuna ve Kemal Advan Hastanesi’nde geçici olarak çalıştığına dikkati çeken Ebu Safiyye, hastanede herhangi bir İsrailli esiri görmediğini veya herhangi bir esirle ilgilenmediğini ifade etti.

Ebu Safiyye, "Ben sonuçta insani bir mesaj veriyorum ve bizde tedavi görenler sıradan sivillerdi." dedi.

Neden alıkonulduğunu ve suçunun ne olduğunu bilmediğini vurgulayan Ebu Safiyye, "Neden burada olduğumu bilmiyorum… Bilmiyorum." diye konuştu.

İsrail’in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Ebu Safiyye, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir değişim anlaşmasının ilk aşaması kapsamında cumartesi günü serbest bırakılacak Filistinli esirler arasında yer alıyor.

Ebu Safiyye’nin ailesinden "serbest bırakın" çağrısı

Ebu Safiyye’nin ailesi, Ebu Safiyye’nin elleri ve ayakları kelepçeli şekilde İsrail hapishanesinde ilk kez görüntülenmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Sosyal medyadan paylaşılan açıklamada, "İsrail basınında babamız Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin yayınlanan görüntüleri, kendisine son iki ayda uygulanan işkencelere ek olarak, psikolojik terörizmin bir başka biçimidir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Ebu Safiyye’nin İsrail’in Kanal 13 Televizyonu’na verdiği röportajdaki açıklamalarının çarpıtıldığına işaret edilerek, "Yayınlanan kısım, açıkça ifadelerin manipülasyonu ve çarpıtılması yoluyla yapılan medya tahrifatını yansıtıyor." ifadeleri kullanıldı.

Medya kuruluşlarından, Ebu Safiyye’ye uygulanan psikolojik terörü dile getirmeden ve çarpıtmaları ifşa etmeden görüntüleri yayınlamamaları ricasında bulunulan açıklamada, Ebu Safiyye’nin derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bulunan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ebu Safiyye’nin elleri ve ayakları kelepçeli şekilde İsrail hapishanesinde görüntüleri yayınlanmıştı.

Görüntüler, dün akşam yayınlanan İsrail’in Kanal 13 Televizyonu Muhabiri Yossi Eli'nin Ebu Safiyye ile yaptığı röportajda ortaya çıkmıştı.

İsrail ordusu, 27 Aralık 2024'te Kemal Advan Hastanesi'ni kuşatma altına alarak sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkarmış, baskın düzenlediği hastanenin bazı bölümlerini ateşe vermişti.

Gazze'deki Filistin hükümeti, hastanenin müdürü Ebu Safiyye ve sağlık personelinin İsrail tarafından alıkonulduğunu duyurmuş, akıbetleriyle ilgili bilgi verilmesini istemişti.

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