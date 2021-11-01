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Dünya

İsrail'in ekim ayında Filistin'de gazetecilere yönelik 54 ihlal gerçekleştirdiği kaydedildi

İsrail'in geçen ay işgal altındaki Filistin topraklarında basın özgürlüğüne yönelik 9 gazetecinin gözaltına alınması ve 15'inin yaralanması başta olmak üzere 54 ihlal gerçekleştirdiği belirtildi.

Nour Mahd Ali Abu Aisha, Safiye Karabacak   | 01.11.2021
İsrail'in ekim ayında Filistin'de gazetecilere yönelik 54 ihlal gerçekleştirdiği kaydedildi

Gazze

İsrail'in geçen ay işgal altındaki Filistin topraklarında basın özgürlüğüne yönelik 9 gazetecinin gözaltına alınması ve 15'inin yaralanması başta olmak üzere 54 ihlal gerçekleştirdiği belirtildi.

Merkezi Cenevre'de bulunan ve Arap dünyasından gazeteci ile yazarları bir araya getiren Gazetecileri Destekleme Komitesi (JSC) , İsrail'in ekim ayında Filistin topraklarında işlediği basın özgürlüğüne yönelik ihlallere ilişkin bir rapor yayımladı.

Raporda, İsrail güçlerince gözaltına alınan gazetecilerden 7'sinin soruşturmaların ardından serbest bırakıldığı, 2'sinin ise halen gözaltında olduğu belirtildi.

İsrail'in "8 gazetecinin daha tutukluluk süresini uzattığı", birinin 16'ncı kez olmak üzere 2 gazetecinin duruşmasını ise ertelediği aktarıldı.

İsrail makamlarının 3 gazeteciyi ev hapsiyle cezalandırdığı ve gazetecileri çeşitli sürelerle ikamet ettikleri yerlerden uzaklaştırdığı kaydedilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Hapishanelerde tutuklu bulunan gazetecilere yönelik 3 işkence vakası kaydedildi. Bir kadın gazeteci soruşturma sırasında teninin renginden dolayı ırkçı hakaretlere maruz kaldı. Bir gazetecinin avukatıyla görüşmesi engellenirken, başka bir gazeteciye para cezası verildi."

İsrail askerlerinin geçen ay içinde plastik mermi, gaz ve ses bombası, biber gazı, lağım suyu püskürtme ve darp yöntemleri kullanarak 15 gazetecinin yaralanmasına yol açtığı kaydedildi.

İsrail güçlerinin yerleşimcilerin katılımıyla gazetecilerin haber yapmasını engellediği 12'den fazla vaka tespit edildiği, askerlerin 3 gazetecinin evini bastığı ve evin içerisine zarar verdiği ifade edildi.

Raporda ayrıca YouTube ve Facebook yönetimleri tarafından da gazetecilere yönelik 3 ihlalin gözlendiğine işaret edildi.

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