Netanyahu'dan, "İsrail'e saldırmak için toparlanan düşmanlar olduğu" iddiası
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail'in saldırılarının bitmediğini" ima ederek, "bazı düşmanlarının tekrar saldırmak için toparlanmaya çalıştığını" savundu.
İstanbul
Netanyahu, yayımladığı görüntülü mesajda, İsrail toplumundaki iç tartışma ve ayrışmanın farkında olduğunu, bunu geride bırakmak gerektiğini savunarak "ulusal birlik" çağrısı yaptı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Netanyahu, İsrail ordusunun işinin ve saldırıların bitmediğini savunarak, "Önümüzde hala büyük güvenlik sorunları var. Bazı düşmanlarımız bize tekrar saldırmak için toparlanmaya çalışıyor." iddiasında bulundu.
Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına işaret ederek tarihi zaferler elde ettiklerini öne süren Netanyahu, "bunların bir sonucu olarak büyük fırsatların ortaya çıktığını ve bunlardan yararlanacaklarını" belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.