Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Gazzeliler, yıkılan evlerinin enkazında çadır kursa da topraklarını terk etmemekte kararlı

Hamas ile İsrail arasında yürürlüğe giren ateşkesle birlikte kuzeydeki Gazze kentine dönen yüz binlerce Filistinli, İsrail'in alt ve üst yapıyı tamamen tahrip etmiş olmasına rağmen topraklarını terk etmeyeceklerini belirtiyor.

Gülşen Topçu, Anas Zeyad Fteha  | 12.10.2025 - Güncelleme : 12.10.2025
Gazzeliler, yıkılan evlerinin enkazında çadır kursa da topraklarını terk etmemekte kararlı

Gazze

Ateşkesle birlikte yüz binlerce Filistinli günlerdir konvoylar halinde gece gündüz demeden evlerine dönmeye çalışıyor. Burada onları motive eden duygu ise geride bıraktıkları "evlerine" yani onların tabiriyle "vatana" dönüş.

Ancak geri dönen Filistinliler, karşılaştıkları yıkımı görünce büyük bir şok ve hüzün yaşıyor. Yine de tabii bir iç güdüyle "hayatta kalma" mücadelesine girişiyor ve su gibi temel insani ihtiyaçlarını bile gideremedikleri yerlerde çadır kurmaya ve her şeye "sil baştan" başlamaya çalışıyor.

Gazze kentindeki Nafak bölgesinde yıkılan 4 katlı evlerinin enkazına çadır kurmaya çalışan Muhammed Imad Ehil (16) de eskiden yaşamış oldukları mahallenin tamamen yıkılmış olduğunu söyledi.

Ehil, "Burası çöle dönmüş. Ne bir ev kalmış ne de başka bir şey. Bütün mahalle yerle bir olmuş. Evler kısmen değil tamamen yıkılmış. Ne zamana kadar bu şekilde yaşayacağız. Artık başımızı sokacağımız bir ev bile yok." diyerek çaresizliğini dile getirdi.

Yıkılan binada 10 aile yani yaklaşık 50-60 kişinin yaşadığını ve bu insanların sokakta ve evsiz kaldıklarını söyleyen Ehil, suyun ve yiyeceğin olmadığı çöle benzer bu yerde insani ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaklarını sordu.

Nafak bölgesinin, Şeyh Rıdvan Göleti'nin yakınında olduğunu hatırlatan Ehil, kış mevsiminin yaklaştığını ve yağacak yağmurlarla birlikte bu göletin taşacağı ve mahalleyi su basacağını söyledi.

Ehil, "Yıkılan binaların yeniden imar edilmesi lazım ve bu biz buradayken yapılmalı çünkü eğer bu topraklardan gidecek olursak İsrail'i Gazze'yi tamamen işgal etmeye yüreklendirmiş oluruz." diyerek her şeye rağmen Gazze'yi terk etmeyeceklerini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

