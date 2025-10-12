Dolar
41.85
Euro
48.62
Altın
4,017.12
ETH/USDT
4,138.30
BTC/USDT
114,326.00
BIST 100
10,720.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından yarın bölgeyi yoğun bir gündem bekliyor

Hamas ile İsrail arasında ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından yarın esir takası ve uluslararası barış zirvesi gibi önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Zein Khalil, Gülşen Topçu  | 12.10.2025 - Güncelleme : 12.10.2025
Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından yarın bölgeyi yoğun bir gündem bekliyor Fotoğraf: Anas Zeyad Fteha/AA

Kudüs

Bu gelişmeler arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Gazze planının ilk aşamasının hayata geçirilmesi ve Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenmesi planlanan uluslararası barış zirvesi yer alıyor.

İsrail Başbakanlığı Sözcüsü Şoş Bedrosyan'ın bugünkü basın toplantısında yaptığı açıklamaya göre, İsrailli esirler yarın sabah erken saatlerde bırakılacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından Filistinli esirlerin salıverilmesi öngörülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da sabah saatlerinde İsrail'e varması ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile birlikte İsrailli esirlerin aileleriyle görüşmesi bekleniyor.

Trump'ın ayrıca İsrail meclisinde bir konuşma yapması ve ardından da Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenecek uluslararası barış zirvesine katılması planlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AFAD'dan Türkiye'nin Gazze'ye yönelik yardımlarına ilişkin açıklama
Boğaziçi Üniversiteliler Derneğinin 18. Olağan Genel Kurulu yapıldı
Bakan Kacır: Boğaziçi Üniversitesinin teknoparklarını güçlendirmeyi öncelikli hedef olarak görüyoruz
Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin detaylar Adli Tıp Kurumu raporunda
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı Gazze konulu zirve yarın Mısır'da yapılacak

Benzer haberler

Netanyahu'dan, "İsrail'e saldırmak için toparlanan düşmanlar olduğu" iddiası

Netanyahu'dan, "İsrail'e saldırmak için toparlanan düşmanlar olduğu" iddiası

AFAD'dan Türkiye'nin Gazze'ye yönelik yardımlarına ilişkin açıklama

ABD Başkan Yardımcısı Vance, İsrailli esirlerin 24 saat içinde bırakılabileceğini belirtti

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından yarın bölgeyi yoğun bir gündem bekliyor

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından yarın bölgeyi yoğun bir gündem bekliyor
Gazzeliler, yıkılan evlerinin enkazında çadır kursa da topraklarını terk etmemekte kararlı

Gazzeliler, yıkılan evlerinin enkazında çadır kursa da topraklarını terk etmemekte kararlı
İsrailli hak örgütü, Özgürlük Filosu'ndan alıkonulanların tamamının serbest bırakıldığını duyurdu

İsrailli hak örgütü, Özgürlük Filosu'ndan alıkonulanların tamamının serbest bırakıldığını duyurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet