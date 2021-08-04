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Dünya

İsrail'in Afrika Birliğine gözlemci üye olmasına 7 Arap ülkesi itiraz etti

Mısır, Cezayir, Komor Adası, Tunus, Cibuti, Moritanya ve Libya, İsrail'in Afrika Birliğine (AfB) gözlemci üye kabul edilmesi kararına itirazda bulundu.

Muhammed Semiz   | 04.08.2021
İsrail'in Afrika Birliğine gözlemci üye olmasına 7 Arap ülkesi itiraz etti

İstanbul

Mısır'ın "Mısri el-Yevm" gazetesi ve Moritanya merkezli Sahra Medya Ajansında yer alan haberlere göre, aynı zamanda Afrika Birliğine üye 7 Arap ülkesinin temsilcileri, İsrail'in gözlemci kabul edilmesi kararıyla ilgili AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki'ye sözlü itiraz notası iletti.

Mısır, Cezayir, Komor Adası, Tunus, Cibuti, Moritanya ve Libya'nın AfB merkezinin bulunduğu Addis Ababa'daki elçileri tarafından iletilen notalarda, söz konusu Afrika ülkelerinin AfB'nin Filistin davasına verdiği desteğe vurgu yaptığı ve İsrail'in Afrika Birliğine gözlemci üye olarak kabul edilmesine itiraz ettiği dile getirildi.

İsrail'in AfB'ye gözlemci üye olarak kabul edilmesinin AfB'nin sistemine aykırı olduğu kaydedilen notalarda, "Bu, Komisyon Başkanı'nın takdirine bağlı olarak kabul edilemez. Usul ve siyasi açıdan bir ihlaldir." ifadelerine yer verildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Namibya ve Bostvana da İsrail'in, AfB'ye gözlemci üye olarak kabul edilmesi kararına itiraz etmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, 22 Temmuz'da yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in 2002'den beri ilk kez Afrika Birliğine gözlemci üye olarak kabul edildiğini duyurmuştu.

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