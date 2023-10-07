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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da 11 bin 406 öğrenci öldü

Filistin Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da 11 bin 406 öğrencinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Mahmut Geldi  | 15.10.2024 - Güncelleme : 15.10.2024
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da 11 bin 406 öğrenci öldü

Istanbul

Bakanlığın, Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yayımlanan açıklamasında, İsrail'in bir yılı aşkın süredir devam eden saldırılarının Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da eğitim ve öğrenciler üzerindeki etkililerine ilişkin bilgi verildi.

Eğitim bakanlığının açıklamasına göre, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılarında 11 bin 292 öğrencinin öldü, 17 bin 965 öğrenci yaralandı.

Aynı dönemde işgal altındaki Batı Şeria'da ise 114 Filistinli öğrenci öldü, 591 öğrenci yaralandı, 439 öğrenci ise gözaltına alındı.

Buna göre, Gazze Şeridi ile işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail saldırılarında toplam 11 bin 406 öğrenci hayatını kaybetti, 18 bin 556 öğrenci yaralandı.

Gazze Şeridi'nde aynı dönemde İsrail saldırılarında 550 öğretmen ve eğitimci hayatını kaybetti, 3 bin 717 eğitimci ise yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 145 eğitim görevlisi gözaltına alındı.

İsrail ordusunun saldırılarında Gazze Şeridi'nde 500 okul ve üniversite binası hedef alındı, 718 bin öğrenci 7 Ekim 2023'ten bu yana eğitime devam edemiyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 289 Filistinli öldü, 98 bin 684 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.


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