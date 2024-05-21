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Dünya

İsrail'in 228 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 35 bin 647'ye çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda, hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 85 artarak, 35 bin 647'ye yükseldi.

Hacer Çakır, Omar Alothmani  | 21.05.2024 - Güncelleme : 21.05.2024
İsrail'in 228 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 35 bin 647'ye çıktı

İstanbul

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 228 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda "5 katliam" gerçekleştirdiği ve 85 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 200 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 35 bin 647'ye, yaralı sayısının 79 bin 852'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarıldı.

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