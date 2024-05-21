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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in gece boyu Gazze'ye düzenlediği saldırılarda onlarca Filistinli öldü

İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere onlarca kişiyi öldürdü ve yaraladı.

Hacer Çakır  | 21.05.2024 - Güncelleme : 21.05.2024
İsrail'in gece boyu Gazze'ye düzenlediği saldırılarda onlarca Filistinli öldü

İstanbul

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılar, 228. gününde de devam ediyor.

Kuzeydeki Beyt Lahiya bölgesinde Kehlut ailesinin evine düzenlenen hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaraladı.

Güneydeki Han Yunus kentinde de Ebu Amir ve Ebu Tayr ailelerinin yaşadıkları evlerin hedef alınması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

İsrail uçaklarının, Mısır-Gazze sınırında Engelliler Derneğinin arkasında bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu da yaralananlar oldu. Sivil savunma ekipleri yaralılara müdahale etti.

İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'nın kuzeyini bombalaması nedeniyle de onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 562 Filistinlinin öldürüldüğünü, 79 bin 652 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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