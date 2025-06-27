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Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran'da İsrail'in saldırılarında bir nükleer bilim insanının daha hayatını kaybettiği bildirildi

İsrail'in İran'daki saldırıları sırasında Süleyman Süleymani adlı bir bilim insanının daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Ekip  | 27.06.2025 - Güncelleme : 27.06.2025
İran'da İsrail'in saldırılarında bir nükleer bilim insanının daha hayatını kaybettiği bildirildi

Tahran

Tahran'daki İran Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in bir kaç gün önceki saldırılarında üniversitede görevli bir bilim insanının yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Açıklamada, "Üniversitemizin Kimya Mühendisliği Bölümü mezunu, ülkemizin nükleer bilimcisi Mühendis Süleyman Süleymani, İsrail rejiminin saldırıları sonucu şehit düştü." ifadeleri kullanıldı.

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İsraillilerin yarısı İran saldırılarında zafer kazanılmadığını düşünüyor

İsrail’in Maarif gazetesi tarafından yayımlanan ve özel Lazar Araştırma Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen ankete göre, katılımcıların yüzde 49’u Tel Aviv yönetiminin İran’a karşı "zafer" elde etmediğini, ancak "önemli başarılar" sağladığını ifade etti.

Ankete katılanların yüzde 30’u savaşın İsrail için "açık bir zafer" olduğunu belirtirken, yüzde 16’sı ise sadece "kısmi başarı" elde edildiğini savundu. Katılımcıların yüzde 5’i ise soruya yanıt vermedi.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma süreci

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, son yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 606, yaralı sayısının da 5 bin 332 olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 28 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran günü İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi.

İran ABD'nin saldırısına cevap olarak 23 Haziran günü, Katar'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu.



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