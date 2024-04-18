Dolar
32.49
Euro
34.77
Altın
2,384.63
ETH/USDT
3,037.10
BTC/USDT
62,187.00
BIST 100
9,543.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in 195 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bin 970'e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 970'e yükseldi.

Ekip  | 18.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
İsrail'in 195 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bin 970'e çıktı Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Gazze

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 195 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 71 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 106 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 33 bin 970'e, yaralı sayısının da 76 bin 770'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı: Gazze’nin kuzeyinde 730 bin insan gerçek sağlık hizmetlerinden yoksun

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, “İşgal devleti İsrail, Gazze kenti ve Gazze’nin kuzeyindeki bölgelerde bulunan sağlık sistemini kasıtlı olarak yok etti.” dedi.

Kudra, İsrail ordusunun Gazze’deki Şifa Hastanesi’ni yıkmasını bölgedeki sağlık sistemini yok edici darbe olarak niteleyerek, “Gazze kenti ve kuzeyindeki bölgelerde 730 binden fazla insan gerçek sağlık hizmetlerinden mahrum.” uyarısında bulundu.

Saha hastanelerinin kurulması ve yardım ekiplerinin oluşturulması çağrısında bulunan Kudra, “Gazze ve kuzey bölgelerindeki nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için ameliyathane, yoğun bakım, laboratuvar ve teşhis hizmetlerini içeren 200 yatak kapasiteli sahra hastanelerine ihtiyaç var.”değerlendirmesinde bulundu.

Kudra, tıbbi hizmetlerin omurgasını oluşturan uzman sağlık personellerinin öldürüldüğüne dikkati çekerek, “İşgalciler, kasıtlı olarak vahşi katliamlar gerçekleştiriyor ve Şifa Hastanesi ile Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerdeki sağlık personeli ve hastaları doğrudan infaz ediyor.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da yüksek nem etkili oluyor
Bursa'da define aramak için mağaraya giren 3 kişi hayatını kaybetti
Kocaeli'de market deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
Adalet Bakanı Tunç: Türkiye olarak Gazze'deki mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz
Dışişleri Bakanlığı: AB ile diyalog, Türkiye'ye yönelik adımlarının hızı, düzeyi ve kapsamına göre ele alınacak

Benzer haberler

Filistin Futbol Federasyonu, FIFA'ya İsrail'in üyeliğinin sonlandırılması çağrısında bulundu

Filistin Futbol Federasyonu, FIFA'ya İsrail'in üyeliğinin sonlandırılması çağrısında bulundu

İsrail'in 195 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bin 970'e çıktı

BM raportörleri: Gazze'deki okulların yüzde 80'inden fazlası yıkıldı veya hasar gördü

BM Dünya Gıda Programı: Gazze'ye nisan ayında 392 yardım tırı girdi

BM Dünya Gıda Programı: Gazze'ye nisan ayında 392 yardım tırı girdi
MEB'den Türkiye'ye getirilen Gazzelilere yönelik psikolojik destek ve uyum eğitimi

MEB'den Türkiye'ye getirilen Gazzelilere yönelik psikolojik destek ve uyum eğitimi
İsrailli milletvekili: Mescid-i Aksa'nın olduğu alana Üçüncü Mabed'in inşa edileceğini umuyoruz

İsrailli milletvekili: Mescid-i Aksa'nın olduğu alana Üçüncü Mabed'in inşa edileceğini umuyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet