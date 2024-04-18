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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'ndan çektiği askerleri Refah'a göndereceklerini açıkladı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin merkezinde 11 Nisan'dan beri saldırdığı Nusayrat Mülteci Kampı'ndan geride büyük yıkım bırakarak çekildiği bildirildi.

Enes Canlı, Dilara Afıfı, Safiye Karabacak  | 18.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
İsrail, Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'ndan çektiği askerleri Refah'a göndereceklerini açıkladı

KUDÜS

İsrail ordu radyosunun haberine göre, İsrail ordusu, 11 Nisan'dan itibaren saldırı düzenlediği Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deyr el-Belah kentine bağlı Nusayrat Mülteci Kampı'ndan çekildi.

İsrail Kara Kuvvetlerine bağlı 162. Tabur Komutanı Yarbay Dotan, Nusayrat Mülteci Kampı'ndan çıkan askerleri, Zeytun, Şifa Hastanesi ve Nuseyrat'ta olduğu gibi, Gazze Şeridi'nin güneyindeki "Refah'a gideceklerini" söyledi.

İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'nı 11 Nisan'da kuşatma altına alarak buraya şiddetli saldırılar başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin hükümeti Medya Ofisi, İsrail ordusunun Nusayrat Kampı'nda yürüttüğü 8 günlük saldırılarda 75 kişinin öldürüldüğünü, 348 kişinin de yaralandığını açıklamıştı. Bölgeden 100 kişinin de kayıplar listesine eklendiği bildirilmişti.

Görgü tanıkları İsrail ordusunun, çarşamba gecesi birçok bina ve evleri yerle bir ederek sakinlerini göçe zorladığı Nusayrat Mülteci Kampı'ndan çekildiğini bildirmişti.

Gazze Şeridi'nin merkez bölgesinden ayrılan İsrail ordusuna ait çok sayıda tank, zırhlı personel taşıyıcı ve askeri iş makinesi buradan çıkarken kameralara yansımıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500’ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 899 Filistinli öldürüldü, 76 bin 664 kişi yaralandı.

Filistin Sivil Savunma Kurumu: İsrail ordusu Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinden çekildi

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sivil Savunma Kurumu, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinden tamamen çekildiğini duyurdu.

Filistin Sivil Savunma Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun 8 gündür kuşatma ve aralıksız saldırı altında tuttuğu Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinden çekilmesinin ardından sivil savunma ekiplerinin enkazdan çok sayıda ceset çıkardığı belirtildi.

Enkaz altında halen onlarca ölü olduğu ancak sivil savunma ekiplerinin cesetleri bulup çıkarabilmesi için kazı ekipmanları ile iş makinelerine ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

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