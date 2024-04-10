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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in 187 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bin 482'ye çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 482'ye yükseldi.

Zeynep Hilal Karyağdı Duran  | 10.04.2024 - Güncelleme : 10.04.2024
İsrail'in 187 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bin 482'ye çıktı

İstanbul

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 187 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 122 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 56 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 33 bin 482'ye, yaralı sayısının da 76 bin 49'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

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