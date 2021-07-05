Euro
10.31
Dolar
8.70
BIST 100
1,379.78
Altın
1,791.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Selçuk Gaziantep'te konuşuyor
logo
Dünya, Koronavirüs

İsrail'deki araştırmaya göre Pfizer-BioNTech aşısı Delta varyantına karşı yüzde 70 etkili

İsrail'de yapılan bir araştırmanın, Pfizer-BioNTech'in ortaklaşa geliştirdiği aşının yeni tip koronavirüsün (Kovid19) Delta varyantına karşı yüzde 70 etkili olduğunu ortaya koyduğu bildirildi.

Mustafa Deveci   | 05.07.2021
İsrail'deki araştırmaya göre Pfizer-BioNTech aşısı Delta varyantına karşı yüzde 70 etkili

Kudüs

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), İbrani Üniversitesinin Delta varyantına karşı Pfizer-BionNTech aşısının etkisine ilişkin yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayımladı.

Araştırmanın sonucunun, Pfizer-BioNTech'in ortaklaşa geliştirdiği aşının Delta varyantına karşı yüzde 70 etkili olduğunu gösterdiği kaydedildi.

Araştırmada ayrıca, aşının Delta varyantı bulaşan kişilerde ciddi semptomlar görülmesini önlemedeki etkisinin, diğer varyantlara karşı gösterdiği etkiden daha düşük olduğu ifade edildi.

İsrail'de daha önce yapılan araştırmalar, Pfizer-BioNTech aşısının Kovid-19'un diğer varyantlarına karşı yüzde 95 etkili olduğunu ortaya koymuştu.

Aşıyı olan kişilerin, Kovid-19'un diğer varyantlarına yakalansalar dahi çok fazla semptom göstermedikleri kaydedilmişti.









Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye’nin günlük koronavirüs tablosu güncellendi
İsrail'deki araştırmaya göre Pfizer-BioNTech aşısı Delta varyantına karşı yüzde 70 etkili
Türkiye'de son 24 saatte 4 bin 418 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Kovid-19'la mücadelede uygulanan üçüncü doz aşı miktarı 1 milyonu aştı
Güney Afrika, emniyet görevlilerini aşılamaya hazırlanıyor

Benzer haberler

Türkiye’nin günlük koronavirüs tablosu güncellendi

Türkiye’nin günlük koronavirüs tablosu güncellendi

İsrail'deki araştırmaya göre Pfizer-BioNTech aşısı Delta varyantına karşı yüzde 70 etkili

Türkiye'de son 24 saatte 4 bin 418 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kovid-19'la mücadelede uygulanan üçüncü doz aşı miktarı 1 milyonu aştı

Kovid-19'la mücadelede uygulanan üçüncü doz aşı miktarı 1 milyonu aştı
Güney Afrika, emniyet görevlilerini aşılamaya hazırlanıyor

Güney Afrika, emniyet görevlilerini aşılamaya hazırlanıyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat