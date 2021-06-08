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Dünya

İsrail'de Netanyahu'yu koltuğundan edecek koalisyon hükümetinin güven oylaması 13 Haziran'da yapılacak

Mustafa Deveci   | 08.06.2021
İsrail'de Netanyahu'yu koltuğundan edecek koalisyon hükümetinin güven oylaması 13 Haziran'da yapılacak

Kudüs

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'yu koltuğunda edecek muhalif partilerin kuracağı koalisyon hükümetinin güven oylamasının 13 Haziran'da yapılmasına karar verildi.

Meclis Başkanı Yariv Levin, Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid ve Yamina Partisi lideri Naftali Bennett öncülüğünde kurulacak koalisyon hükümetinin güven oylamasının pazar günü yapılacağını duyurdu.

Lapid-Bennett koalisyonu, 120 sandalyeli Meclisten 61 milletvekilinin güvenoyunu alırsa İsrail'de 2009'dan bu yana başbakanlık görevini yürüten Netanyahu koltuğunu kaybedecek.

Söz konusu koalisyonda yer almayı kabul eden partilerin milletvekili sayısı ise 62.

Yeni hükümet, güvenoyu alması halinde aynı gün yemin ederek göreve başlayacak.

İsrail'de 23 Mart'ta yapılan seçimin ardından Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, koalisyon hükümetini kurmak için Başbakan Netanyahu'yu görevlendirmişti.

Netanyahu, 4 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kuracak yeterli desteği bulamadığı için Rivlin'e görevi iade etmişti.

Bunun üzerine Rivlin, 5 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kurma görevini Netanyahu'nun rakibi Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid'e vermişti.

Lapid, 2 Haziran'da 7 muhalif partiyle koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaşmıştı.

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