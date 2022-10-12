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Dünya

İsrail'de hükümet Lübnan ile deniz sınırı anlaşmasının 'prensiplerini' kabul etti

İsrail'de hükümetin Lübnan ile deniz sınırının çizilmesine ilişkin uzlaşma sağlanan anlaşmanın "prensiplerini" oy çoğunluğuyla kabul ettiği belirtildi.

Enes Canlı   | 12.10.2022
İsrail'de hükümet Lübnan ile deniz sınırı anlaşmasının 'prensiplerini' kabul etti

Kudüs

Yedioth Ahronoth gazetesinin Başbakanlık Ofisinden aktardığına göre, İsrail hükümeti anlaşmanın "prensiplerini" ve anlaşmanın Meclis'e sunulmasını oy çoğunluğuyla onayladı.

Hükümet üyelerinin, anlaşmanın önemi ve gerekliliğini göz önüne alarak sürece desteklerini açıkladıkları aktarıldı. Hükümetin, uzmanlardan anlaşmanın ulusal güvenliğe katkısını dinledikleri ifade edildi.


Haberde, İçişleri Bakanı Ayalet Şaked'in anlaşma için ret oyu kullandığı, İletişim Bakanı Yoaz Hendel'in de çekimser oy verdiği paylaşıldı.

Anlaşmanın bu akşam İsrail Meclisine sunulmasının beklendiğine işaret edilen haberde, anlaşmanın 14 gün boyunca Meclis'te ve Meclis alt komitelerinde görüşülmesi ardından son onay için hükümete geri gönderilmesinin planlandığı vurgulandı.

"Hükümet çoğunlukla anlaşmayı onayladı"

Öte yandan İsrail Başbakanı Yair Lapid, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hükümet büyük çoğunlukla Lübnan ile anlaşmayı onayladı." ifadelerine yer verdi.

İsrail'de daraltılmış güvenlik kabinesi bugün Lübnan ile deniz sınırlarının çizilmesine ilişkin anlaşmayı kabul ederek hükümetin onayına sunmuştu.

Başbakanı Lapid, dün, Lübnan’la deniz sınırlarının çizilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını bildirmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı da İsrail ile deniz sınırı çizimi müzakerelerinde arabulucu konumdaki ABD'nin gönderdiği nihai anlaşma tasarısında Lübnan'ın tüm haklarının korunduğunu açıklamıştı.

İsrail ile Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığı

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı 5 bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor. Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometrekare olduğunu savunuyor.

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