Dolar
18.59
Euro
18.03
Altın
1,670.96
ETH/USDT
1,292.70
BTC/USDT
19,094.00
BIST 100
3,526.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor Futbol Takımı, Monaco ile yapacakları karşılaşma öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde son antrenmanını gerçekleştiriyor
logo
Dünya

AA, İsrail ile Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşması metnine ulaştı

Tarafların anlaşmayı sonuçlandırmak için yakında iki ülke arasındaki sınır bölgesi Nakura'da buluşmayı planladığı belirtildi.

Mücahit Aydemir   | 12.10.2022
AA, İsrail ile Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşması metnine ulaştı Fotoğraf: Hussam Shbaro - AA

Kudüs

Lübnan ile İsrail arasında uzun süreli müzakerelerin ardından Doğu Akdeniz’de deniz sınırının belirlenmesine yönelik varılan anlaşmanın metni paylaşıldı.

AA'nın İsrailli kaynaklardan elde ettiği anlaşma metninde, "Amerika Birleşik Devletleri Lübnan/İsrail arasında kalıcı deniz sınırı oluşturmayı ve İsrail/Lübnan’ın deniz anlaşmazlığına ilişkin kalıcı ve adil bir çözüme varmaya hazır olduğunu teyit eder." ifadelerine yer verildi.

Anlaşma kapsamında, İsrail ve Lübnanlı temsilcilerin, anlaşmayı sonuçlandırmak için yakında iki ülke arasındaki sınır bölgesi Nakura'da buluşmayı planladığı belirtildi.

Tarafların, bir deniz sınır çizgisi (MBL) oluşturmayı kabul ettiklerine işaret edilen anlaşma metninde buna ilişkin koordinatlar da paylaşıldı.

Buna göre, WGS84 referans noktasındaki bu noktalar, şu jeodezik modellenmeye göre bağlanacak:

Enlem:

33° 06′ 34.15′′ K

33° 06′ 52.73′′ K

33° 10′ 19.33′′ K

33° 31′ 51.17′′ K

Boylam:

35° 02' 58.12'' D

35° 02' 13.86'' D

34° 52' 57.24'' D

33° 46′ 8.78′′ D

Anlaşma metni ayrıca, Lübnan sularından tartışmalı bölgeden geçerek İsrail'e uzanan Kana gaz sahasında henüz bilinmeyen miktarda doğal gaz olduğuna işaret etti.

Metinde, Lübnan’ın Kana sahasını kullanmak için, "uluslararası yaptırımlara tabi olmayan ve de İsrailli veya Lübnanlı olmayan bir veya daha fazla saygın uluslararası şirkete" lisans verebileceği kaydedildi. Fransız Total firmasının şu an lisansa sahip olduğu ve bu kriterleri karşıladığına değinilen metinde, kriterlere uyan başka şirketlerin de lisans sahibi olabileceği vurgulandı.

Metinde, rezervlerin keşfinin anlaşma yürürlüğe girdikten sonra başlayabileceği ve İsrail’in, önceden bilgilendirildiği sürece, deniz sınırının hemen güneyinde sondaj yapmak dahil olmak üzere "makul ve gerekli faaliyetlere" itiraz etmeyeceği kaydedildi.

Anlaşma metninde, "İsrail’in, Kana’daki herhangi bir potansiyel mevduat üzerindeki hakları için 9. Blok Operatörü (Total Enerji) tarafından ücretlendirileceği ve bu amaçla İsrail ve 9. Blok Operatörünün nihai yatırım kararından önce bir finansal anlaşma imzalayacağına" yer verildi.

Metinde ayrıca, "Lübnan, 9. Blok Operatörü ile İsrail arasındaki herhangi bir düzenlemeden sorumlu veya taraf değildir." maddesi yer aldı.

ABD’nin arabuluculuk rolünün devam edeceğine işaret edilen anlaşma metninde, şu ifadelere yer verildi:

“İhtilaflı bölgede başka doğal kaynaklar bulunursa ve bunu kullanan bir taraf diğer tarafın o kaynaktaki birikimini tüketirse, ABD, 'hakların tahsisi konusunda bir anlaşmaya varmak amacıyla' arabuluculuk yapacaktır. Anlaşmanın yorumlanması veya uygulanmasıyla ilgili herhangi bir anlaşmazlık ABD tarafından yönetilecektir.”

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Eczanelerin ilaçlardan aldığı kar payının yükseltilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de
Akdeniz Sahil Yolu'nda bu yıl 3 tünel ve 1 viyadük açılacak
Su çekilmesi yaşanan İznik Gölü'ndeki batık bazilika kıyıyla birleşti
Türkiye ile Kazakistan arasında 6 anlaşma imzalandı

Benzer haberler

AA, İsrail ile Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşması metnine ulaştı

AA, İsrail ile Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşması metnine ulaştı

İsrail'de daraltılmış kabine Lübnan ile deniz sınırı anlaşmasını hükümetin onayına sundu

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a göre İsrail'le deniz sınırı anlaşması ülkeyi krizden çıkaracak

İsrail, kuşattığı Şuafat’taki on binlerce Kudüslüyü "toplu cezalandırıyor"

İsrail, kuşattığı Şuafat’taki on binlerce Kudüslüyü "toplu cezalandırıyor"
İsrail ordusunun kuşatma altına aldığı Şuafat Mülteci Kampı'nda sivil itaatsizlik başlatıldı

İsrail ordusunun kuşatma altına aldığı Şuafat Mülteci Kampı'nda sivil itaatsizlik başlatıldı
İran, İsrail için casusluk yaptığı iddiasıyla bir kişiyi gözaltına aldı

İran, İsrail için casusluk yaptığı iddiasıyla bir kişiyi gözaltına aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet