Dolar
34.26
Euro
37.60
Altın
2,640.89
ETH/USDT
2,435.40
BTC/USDT
63,218.00
BIST 100
9,031.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bölgedeki son duruma ilişkin Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinden yayındayız.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'nin kuzeyine son saldırılarında 13 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik saldırılarında 13 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Hosni Nedim, Çağrı Koşak  | 07.10.2024 - Güncelleme : 07.10.2024
İsrail'in Gazze'nin kuzeyine son saldırılarında 13 Filistinli öldü Fotoğraf: Hassan Jedi - AA

Gazze

Filistin sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın Ebu Kamer bölgesine yapılan saldırıda 13 kişi yaşamını yitirdi.

Çok sayıda Filistinlinin yaralandığı saldırıda, bölgedeki evler ve işyerleri de hasar gördü.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yoğun saldırıları devam ederken Gazze'deki hükümetin Sağlık Bakanlığı, Şifa ve Sahabe Tıp Kompleksi'ne kan bağışı yapılması çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 909 Filistinli öldü, 97 bin 303 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç: (Denetimli serbestlik uygulamaları) Toplumdan gelen eleştirileri dikkate almalıyız
Bilecik'te geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki turnikelerin QR kodu okumaması nedeniyle yoğunluk oluştu
Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınına ilişkin yargılamaya devam edildi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bosna Hersek'te selden etkilenen bölgeyi ziyaret etti

Benzer haberler

AB Yüksek Temsilci Borrell'den, Macron'un "İsrail'e silah ambargosu" çağrısına destek

AB Yüksek Temsilci Borrell'den, Macron'un "İsrail'e silah ambargosu" çağrısına destek

Avrupa Parlamentosundaki 7 Ekim oturumunu İsrail yanlısı görüş domine etti

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine, bugün 175 roket atıldığı belirtildi

İsrail'in Gazze'nin kuzeyine son saldırılarında 13 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze'nin kuzeyine son saldırılarında 13 Filistinli öldü
Çocuklar "Dünya Çocuk Barışı Yürüyüşü Çağrısı"nda bulundu

Çocuklar "Dünya Çocuk Barışı Yürüyüşü Çağrısı"nda bulundu
Netanyahu'dan bir yıldır Gazze'de sürdürdüğü ve bölgeye yaydığı saldırılara yeni isim çağrısı

Netanyahu'dan bir yıldır Gazze'de sürdürdüğü ve bölgeye yaydığı saldırılara yeni isim çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet