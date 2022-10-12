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Dünya

Nijerya'daki sellerden 1,41 milyondan fazla kişi etkilendi

Nijerya'da İnsani İşler, Afet Yönetimi ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı Genel Sekreteri Nasir Sani-Gwarzo, başkent Abuja'nın yanı sıra 31 eyalette hasara yol açan sel felaketinden ülke genelinde 1 milyon 411 bin 51 kişinin etkilendiğini belirtti.

Adam Abu-bashal   | 12.10.2022
Nijerya'daki sellerden 1,41 milyondan fazla kişi etkilendi

Abuja

Sani-Gwarzo, yaptığı açıklamada, ülkede mayıstan bu yana devam eden yağışların yol açtığı sel felaketlerinde 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Sellerde 1546 kişi yaralandı. Ayrıca 44 bin 99 ev kısmen hasar gördü ve 45 bin 249 ev tamamen yıkıldı. 146 bin hektardan fazla arazi de sular altında kaldı." ifadelerini kullandı.

Sani-Gwarzo, hükümetin, sel nedeniyle yerinden edilen 315 bin kişiye insani yardım malzemeleri gönderdiğini kaydetti.

Öte yandan, Uluslararası Para Fonu (IMF), Nijerya'daki bazı eyaletlerde son zamanlarda meydana gelen sel felaketlerinin gıda güvensizliğini artıracağı ve ülke genelinde gıda fiyatlarında daha fazla artışa yol açacağı konusunda uyardı.

İklim değişikliği ve çevre uzmanları, ülkede 53 milyon kişinin sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

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