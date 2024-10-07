İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılında Filistin'e destek gösterileri sürüyor
Avrupa ülkelerinin başkentlerinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılında Filistin'e destek gösterileri düzenlendi.
Atina/Berlin/Brüksel/Amsterdam
Atina'daki Eleftheria Meydanı'nda bir araya gelen katılımcılar, "Filistin'e özgürlük" sloganlarıyla önce ABD'nin Atina Büyükelçiliğine ardından da İsrail'in Atina Büyükelçiliğine yürüdü.
Katılımcılar, İsrail'in, saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a da destek sloganları atarak İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sona erdirmesini istedi.
AA muhabirine konuşan eylemcilerden Eleftheria Athanasiu, "Bir yılın ardından durum şimdi daha da kötü çünkü İsrail şimdi Lübnan'a da saldırıyor. Hepimiz gelişmeleri endişe içinde takip ediyoruz." dedi.
Babir Siriopulos ise "Savaş ve Filistin'e yönelik soykırım bir yıldır devam ediyor. Bu olayın başrol oyuncusu İsrail'dir ancak ABD'nin, NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin (AB) de sorumluluğu vardır. Aslında Yunanistan hükümeti de sorumluluk sahibidir." diye konuştu.
Yunanistan'da yaşayan Faslı Sara Hüseyin, "Bir yıldır Filistinlilere yönelik soykırım devam ediyor. Biz de Filistin özgürlüğüne kavuşuncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Batı ülkeleri de İsrail'i destekleyerek bu soykırıma dahil oluyorlar." ifadelerini kullandı.
Brüksel
Belçika'nın başkenti Brüksel'de İsrail'in Gazze'de bir yıldır sürdürdüğü soykırım protesto edildi, Filistin'le dayanışma mesajları verildi.
Yerel saatle 20.00 civarında yüzlerce kişi, kent merkezindeki Borsa Meydanı'nda (La Bours) toplandı.
Filistin ve Lübnan bayrakları, katledilen çocukların fotoğraflarını taşıyan, kefiyeler giyen göstericiler, İsrail'in boykot edilmesi çağrısı yaptı.
AA muhabirine konuşan genç göstericilerden Leo Lacap, "Filistin halkının yanındayız. Bir yıl oldu ama aslında bir yıldan çok önce başladı. Artık tolere edemiyoruz." dedi.
Avrupalı liderlerin 7 Ekim mesajlarında İsrail'in soykırımına değinmemeleriyle ilgili Lacap, "Tüm dünya, Filistin halkının yanında yer almalı." ifadesini kullandı.
Hicham adlı gösterici de "Onların tavrı, Avrupalıların görüşünü yansıtmıyor. Utanç verici." değerlendirmesinde bulundu.
Aslen Kudüslü 77 yaşındaki Belçika vatandaşı Muhammed Safi de "Halkımız, 70 yılı aşkın süredir zulüm altında. Tek istedikleri topraklarında yaşamak." diye konuştu.
Safi, Avrupalı liderlerin de ABD gibi Gazze'deki soykırıma "suç ortağı" olduğunu ve savundukları değerlerin zıddını yaptıklarını söyledi.
Von der Leyen, sinagogda İsrail'e destek mesajı verdi
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Filistin'e destek gösterisiyle aynı saatlerde Brüksel'deki sinagogda düzenlenen anma törenine katıldı.
7 Ekim'den günler sonra İsrail'e ziyaret gerçekleştirdiğini anımsatan von der Leyen, Avrupa'da yükselen antisemitizmle mücadele edeceği taahhüdünde bulundu.
Almanya
Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde polis sert müdahalede bulundu.
Neukölln ilçesinde bulunan Südstern metro istasyonunun yanındaki meydanda Filistin'e destek gösterisi için yüzlerce kişi toplandı.
İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki gösterilen eylemde Filistin ve Lübnan bayrakları ile "Soykırımı fonlamayı durdurun", "Almanya, 16 binden fazla çocuğun öldürülmesine yardım etti", "Hiçbir can diğerinden daha değersiz değil her yerde cinayetleri durdurun" ve "Gazze, Batı Şeria, Lübnan-kitlesel cinayetleri durdurun" yazılı dövizler taşındı.
Göstericiler, "İsrail terör devleti", "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "Kadın katili İsrail", "Hepimiz Filistinliyiz", "Filistin’e özgürlük", "Tüm Berlin polisten nefret ediyor" ve "Lübnan’a özgürlük" sloganları attı.
Geniş güvenlik önlemleri alan polis, eylemi sonlandırarak göstericilere sert müdahalede bulundu ve gösteriye katılanlara karşı biber gazı kullandı.
Çok sayıda göstericinin gözaltına alındığı eyleme İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg de katıldı.
Hollanda
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Dam Meydanı'nda bir araya gelen İsrail yalısı göstericilere karşı, aynı saatlerde yakındaki Damrak bölgesinde Filistin yanlısı bir grup gösteri düzenledi.
Ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyan grup, İsrail'in eylemlerini kınamak için toplandı.
Amsterdam Merkez İstasyonu yakınlarında toplanmalarının istendiği Filistinli göstericilerin başka bir alana gitmek istememesi üzerine polis müdahalede bulundu.
Çevik kuvvet polisi, atlı polis ve sivil polisler, yüzlerce göstericiyi gözaltına alarak otobüslerle alandan uzaklaştırdı.
Polisin müdahale sırasında bazı göstericilerin yaralandığı görüldü.
Başkent Amsterdam'daki merkezi tren istasyonunda yerel saatle 18.30'da toplanan göstericiler, "Özgür Filistin", "Soykırımcı İsrail", ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı.
Filistin ve Lübnan bayrakları sallayan göstericiler İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle Hollanda hükümetine tepki gösterirken, "Soykırımın 1. yılı, İsrail'e yaptırım", "Vergilerimiz soykırımı fonluyor", "Gazze'de her gün 7 Ekim" yazılı dövizler taşıdı.
Filistin'de devam eden soykırımın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen durmadığını belirten göstericiler, daha sonra Dam Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.
Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteri, grubun Dam Meydanı'nda bir saat kadar slogan atmasının ardından sona erdi.
"Soykırımın sona ermesini istiyoruz"
Göstericilerden Philip Block, AA muhabirine, "Filistin'de ve Gazze'de bir soykırım oluyor ve hükümetimiz soykırımı destekliyor. Bu soykırım artık bitmeli." dedi.
Göstericilerden Roos Ykema, Filistinlilerle dayanışma içinde olduklarını göstermek için oturma eylemi düzenlediklerini belirterek, "Gazze’deki soykırımın bir yılı bulması çok kötü bir durum. Bu soykırımın durmasını istiyoruz. Sorumluların hesap vermesini istiyoruz." diye konuştu.
Amsterdam ile eş zamanlı olarak Rotterdam, Groningen, Alkmaar, Den Bosch, Enschede, Leiden, Zwolle, Eindhoven, Nijmegen, Lahey, Utrecht, Breda'nın da aralarında bulunduğu illerde oturma eylemleri yapıldı.
Dilan Yeşilgöz-Zegerius Filistin'e destek gösterisine karşı çıkmıştı
Hollanda'da koalisyon ortağı VVD (Halk Özgürlük ve Demokrasi Partisi) lideri Dilan Yeşilgöz-Zegerius, Filistin’e destek için ülkede 16 şehirdeki tren istasyonlarında yapılacak oturma eylemlerine karşı çıkmıştı.
Yerel yönetimlerde görev yapan koalisyon partisi VVD üyeleri, NS devlet demiryollarına yazdığı mektupta, 7 Ekim’de ülke genelinde düzenlenecek Filistin’e destek için oturma eylemlerinin "antisemitizm"e destek olduğunu belirtti.
VVD lideri Yeşilgöz-Zegerius, katıldığı bir televizyon programında bu mektuba destek vererek, eylemlerin 7 ekimde yapılmasının "korkunç" olduğunu ifade ederek, "Bu kasıtlı olarak insanlara acı vermektir ve açıkçası neden o günü seçtiklerini anlamıyorum." açıklamasında bulundu.
Yeşilgöz-Zegerius, göstericilerin "kasıtlı veya kasıtsız olarak" Hamas'ı meşrulaştırdığını öne sürdü.
Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema katıldığı diğer bir televizyon programında Yeşilgöz-Zegerius’in açıklamalarının sorulması üzerine, Filistin’e destek için düzenlenen oturma eylemlerinin engellenmesi için geçerli bir sebep bulunmadığını ifade etti.
Halsema, Yeşilgöz'ün Filistin yanlısı göstericileri "kriminalize ettiğini" söyledi.
Halsema, "Bunlar, İsrail hükümetine ve İsrail hükümetinin Gazze ve diğer yerlerdeki davranışlarına karşı yapılan gösterilerdir. Bu, meşru ve yasalara uygun bir gösteri yapma hakkıdır. Eğer insanlar Filistin'le dayanışmalarını göstermek ve ifade etmek istiyorlarsa bunu yarın özgürce yapabileceklerini garanti edebilmeliyiz." ifadesini kullandı.
Yeşilgöz-Zegerius, son zamanlarda artan Filistin karşıtı ve aşırı sağcı söylemleriyle dikkati çekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.