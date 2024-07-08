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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'de aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, Netanyahu'yu "tek adam hükümeti yürütmekle" suçladı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya "tek adam hükümeti yürüttüğü" suçlamasında bulundu.

Bekir Aydoğan  | 08.07.2024 - Güncelleme : 08.07.2024
İsrail'de aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, Netanyahu'yu "tek adam hükümeti yürütmekle" suçladı

İstanbul

Ben-Gvir, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Netanyahu'ya "kabine toplantıları dahil olmak üzere kendi başına karar verdiği ve koalisyon ortaklarını dışladığı" suçlamasını yöneltti.

Kabine toplantılarını “anlamsız” şeklinde niteleyen Ben-Gvir, durumun “çekilmez hale geldiğini” savundu.

Ben-Gvir ayrıca, Netanyahu’ya “tek adam hükümeti yürüttüğü” suçlamasında bulundu.

Netanyahu'nun kabineye danışmadan Hamas ile dolaylı esir takası müzakerelerine İsrail'den bir heyet gönderme kararı almasını eleştiren Ben-Gvir, Başbakan'a koalisyondan çekilme tehdidinde bulunmuştu.

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