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Dünya

İsrail vatandaşı Filistinliler bölgelerindeki suç oranlarının artışına karşı gösteri düzenledi

İsrail vatandaşı Filistinliler, bölgelerinde silahlı suç oranlarının artmasına devletin kayıtsız kalmasını protesto etti. Göstericiler, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konvoyunu durdurmaya çalıştı.

Enes Canlı  | 14.07.2023 - Güncelleme : 14.07.2023
İsrail vatandaşı Filistinliler bölgelerindeki suç oranlarının artışına karşı gösteri düzenledi

Kudüs

İsrail vatandaşı Filistinliler, bölgelerinde yılbaşından bu yana silahlı suçların artması, toplam 120 Filistinlinin cinayete kurban gitmesi ve son olarak 12 Temmuz'da 4 Filistin asıllı İsraillinin öldürülmesini protesto etmek için Hayfa'ya bağlı Fureydis beldesinde gösteri düzenledi.

"Arap hayatları da önemlidir", "Kanımız boşa akmayacak", "Yeter artık bu kan" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, Fureydis yakınlarında İsrail'in sahil şeridindeki otoyol kavşağında toplandı. İsrail polisi, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Göstericiler, protesto sırasında bölgeden geçen Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konvoyunu durdurmaya çalıştı. İsrail polisi ve Netanyahu'nun koruma ekibi de göstericileri güç kullanarak yoldan uzaklaştırdı.

Olayda bir kişi gözaltına alındı.

İsrail'in kurulduğu 1948'in ardından vatandaşlık alan Filistinliler, "48 Arapları" olarak anılıyor ve yaklaşık 9 milyonluk İsrail nüfusunun 5'te birini oluşturuyor.

Arap karşıtlığı ve ırkçı söylemiyle eleştirilen aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir'in ülkedeki kolluk kuvvetlerinden sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanlığına getirildiği 2023'te "48 Arapları" arasında organize suç kaynaklı cinayetlerde artış yaşanmıştı.

İsrail basınındaki haberlere göre, 12 Temmuz'da üç farklı olayda 4 Filistinli daha silahlı saldırıyla öldürüldü. Yılbaşından bugüne 120 Filistinlinin hayatına mal olan organize suç kaynaklı cinayetlerde şimdiden geçen yılın toplam rakamına ulaşıldı.


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