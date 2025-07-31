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Dünya

İsrail televizyonunda, Gazze'de kızı açlıktan ölen Filistinli anne ile dalga geçildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Kanal 14 televizyonunda, Gazze Şeridi'nde 4 yaşındaki kızı açlıktan ölen Filistinli anneyle dalga geçildi.

Mustafa Deveci  | 31.07.2025 - Güncelleme : 31.07.2025
İsrail televizyonunda, Gazze'de kızı açlıktan ölen Filistinli anne ile dalga geçildi Fotoğraf: Abdalhkem Abu Riash/AA

Ankara

Kanal 14 televizyonunda yayınlanan programda, İsrail'in yardım girişlerine getirdiği engel ve kısıtlamalar nedeniyle açlıktan ölümlerin arttığı Gazze'de "gıda sıkıntısı olmadığı" iddia edildi.

Programa katılan bir konuk, fotoğraf ve görüntüleriyle Gazze'de açlığın sembolü haline gelen çocukların ebeveynlerinin "şişman ve sağlıklı görüldüğünü hatta bazılarının obezite sorunu yaşadığını" öne sürdü.

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Gazze'de açlıktan ölen 4 yaşındaki Razan Ebu Zaher'in annesi Tahrir Ebu Daher'in fotoğrafının ekrana verildiği sırada Kanal 14 sunucusu Shimon Riklin, "Fotoğrafı ekrana verelim. Anneyi görünce kız çocuğunun neden açlıktan öldüğü daha anlaşılır olacak. Bu kıtlık çeken bir kadın değil." diyor.

Kanal 14 muhabiri Tamir Morag da kızı açlıktan ölen Filistinli anneyi kastederek, "Hayır bu kıtlık yaşayan bir kadın değil. Bu, çocuğunun tüm yemeğini yemiş olabilecek bir kadın." diyor ve stüdyoda kahkaha sesleri yükseliyor.

İsrailli kadın konuk ise "Tüm keçiyi yemiş bir kadın." ifadesini kullanıyor.

Kızı açlıktan ölen Filistinli anneyle dalga geçilmeye devam edilen programda bir konuğun, "Çocuğunu yemiş biri." demesi dikkati çekiyor.

Gazze'de açlık krizi yaşanıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, X hesabında paylaştığı videoda, "Gazze'de açlık yok, Gazze'de açlık politikası yürütülmüyor." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 89'u çocuk olmak üzere 154 Filistinli hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

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