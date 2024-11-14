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Dünya

İsrail televizyonuna göre, Trump, Tel Aviv'e silah transferine ilişkin tüm kısıtlamaları kaldırma sözü verdi

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın göreve başladığı ilk gün İsrail'e silah ve savaş ekipmanları transferine yönelik tüm kısıtlama ve gecikmeleri kaldırma sözü verdiği belirtildi.

Mustafa Deveci  | 14.11.2024 - Güncelleme : 14.11.2024
İsrail televizyonuna göre, Trump, Tel Aviv'e silah transferine ilişkin tüm kısıtlamaları kaldırma sözü verdi

Ankara

İsrail'in "Kanal 12" televizyonunda yayımlanan haberde, Başkanlık seçimi sonrası Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki telefon görüşmelerinin birinde ABD'nin Tel Aviv'e silah transferlerinin gündeme geldiği kaydedildi.

Görüşmede, Trump'ın Netanyahu'ya Beyaz Saray'da göreve başlayacağı ilk gün İsrail'e silah ve savaş ekipmanları transferine yönelik tüm kısıtlama ve gecikmeleri kaldırma sözü verdiği ifade edildi.

ABD'deki 5 Kasım seçimlerinde başkan seçilmesinden sonra Trump ile Netanyahu 3 kez telefonda görüşmüştü.

Trump, 20 Ocak 2025'te Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.

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