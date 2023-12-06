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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Savunma Bakanı "Hizbullah'ı İsrail sınırının 30 kilometre ötesine gönderme" sözü verdi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, uluslararası bir siyasi düzenleme veya askeri harekâtla Hizbullah'ı İsrail sınırına yaklaşık 30 kilometre mesafede yer alan Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'nin kuzeyine gönderme sözü verdi.

Zein Khalil, Muhammed Emin Canik  | 06.12.2023 - Güncelleme : 06.12.2023
İsrail Savunma Bakanı "Hizbullah'ı İsrail sınırının 30 kilometre ötesine gönderme" sözü verdi

Kudüs

İsrail ordu radyosuna göre Gallant, İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırında yer alan belde ve yerleşim birimlerinin temsilcileriyle görüştü.

Görüşmede Gallant, "Birleşmiş Milletlerin (BM) 1701 numaralı kararı uyarınca, Hizbullah'ı Litani Nehri'nin ötesine taşıyacak uluslararası bir siyasi düzenleme yoluyla bölge halkının güvenliğini yeniden tesis edeceğiz." dedi.

Askeri harekât seçeneğini göz ardı etmeyen Gallant, "(Uluslararası siyasi düzenleme) Bu düzenleme başarısız olursa, İsrail, Hizbullah'ı sınırdan uzaklaştırmak için askeri anlamda harekete geçecek." diye konuştu.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Gallant, Lübnan sınırına yaklaşık 9 kilometre uzaklıkta ikamet eden ve Hizbullah ile İsrail ordusunun çatışmaları nedeniyle yerinden edilen 80 bin İsraillinin bölgede güvenlik sağlanana kadar geri gönderilmeyeceği vaadinde bulundu.

Gallant’ın sözlerine ilişkin Hizbullah’tan ise bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu ile Hizbullah, 8 Ekim'den bu yana sınırda karşılıklı saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah arasında sınır hattında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda Lübnan'da 23 sivil ve İsrail'de 4 sivil hayatını kaybetti. Ayrıca çatışmalarda şu ana kadar 90 Hizbullah mensubu, 1 Lübnan askeri ve 6 İsrail askeri öldü.

BMGK'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve Mavi Hat ile Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan silahlı kuvvetleri ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Litani Nehri'nin İsrail sınırına uzaklığı yer yer 30 kilometreyi buluyor.

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