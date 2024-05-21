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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Savunma Bakanı Gallant, "hiç kimsenin İsrail'i eleştirme hakkı olmadığını" savundu

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın hakkında uluslararası "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğu İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Dünyada hiç kimsenin İsrail'i eleştirme hakkının olmadığını" öne sürdü.

Zein Khalil, Muhammed Emin Canik  | 21.05.2024 - Güncelleme : 21.05.2024
İsrail Savunma Bakanı Gallant, "hiç kimsenin İsrail'i eleştirme hakkı olmadığını" savundu

Kudüs

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Gallant, İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırındaki Golani Tugayı'ndan subay ve askerler ile toplantı yaptı.

Savunma Bakanı Gallant, İsrail ordusunun Lübnan sınırının yanı sıra Gazze Şeridi'nin güney ve kuzeyinde de saldırılar düzenlediğini belirterek, Gazze'deki çatışmaların İsrail ordusuna Lübnan sınırındaki çatışmalar için "tecrübe kazandırdığını" savundu.

Gallant, "Filistin yönetimi, Hamas, Hizbullah ve İran'daki düşman unsurlar tarafından yönlendirilen İsrail'i kendini savunma hakkından mahrum bırakmaya yönelik bir uğraşın" olduğunu iddia etti.

UCM Başsavcısı'nın "yakalama kararı" başvurusuna işaret eden Gallant, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı'nı hakim karşısına çıkarmak isteyenlerin "İsrail askerlerine saldırdığını" öne sürdü.

Gallant, "Dünyada hiç kimsenin İsrail'i ve bizim davranış şeklimizi eleştirmeye yönelik ahlaki hakkı yoktur." iddiasında bulundu.

İsrail, üye olmadığı UCM'nin yargılama yetkisini reddetmesine rağmen, Filistin'in UCM'ye 2015'te üye olması, İsrail'in 1967'de işgal ettiği Filistin topraklarında suç işleyen İsrailli yetkilileri yargılamasının önünü açıyor.

Netanyahu için yakalama kararı

UCM Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.

UCM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunmuştu.

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