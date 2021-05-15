İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri ile Gazze'ye yeni bir saldırı başlattı
İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri Gazze'nin çeşitli bölgelerine saldırılar düzenledi.
Gazze
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzey ve güney kesimlerini bombaladı.
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Uçakların kuzeyde Filistin direniş gruplarına ait mevzileri ve bir evi hedef aldığı aktarıldı.
Güneyde ise daha önce bombalanan bir evin uçaklar tarafından ikinci kez hedef alındığı, ayrıca çeşitli noktalara topçu atışıyla saldırılar düzenlendiği kaydedildi.
İsrail, 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye yoğun hava saldırıları düzenliyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk, 22'si kadın 139 Filistinli şehit oldu, 950 Filistinli yaralandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.