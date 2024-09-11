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Dünya

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyine bir dizi hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki beldelere sabahın erken saatlerinden bu yana bir dizi hava saldırısı düzenledi.

Wassim Samih Seifeddine, Hamdi Yıldız  | 11.09.2024 - Güncelleme : 11.09.2024
İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyine bir dizi hava saldırısı düzenledi

Beyrut

Bölgedeki görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Zibkin, Eş-Şaaytiye, Klayla, Mecdel Zon, Hanniyye ve Tayr Harfa beldelerindeki çeşitli noktaları 17 kez hedef aldı.

Lübnan resmi haber ajansı (NNA), özellikle Klayla beldesindeki çiftliklerde ve binalarda büyük maddi hasar meydana geldiğini belirtti.

Bint Cubeyl kenti üzerinde İsrail dronları eşzamanlı uçuş yaparken, Ayta eş-Şaab ve Ramiya beldeleri yönünde İsrail tarafından otomatik silahlarla yoğun atışlar yapıldı.

İsrail ordusu gece X platformundan yaptığı açıklamada, savaş uçaklarının Askeri İstihbarat Dairesi'nin (AMAN) talimatlarıyla Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Coya bölgesinde "Hizbullah'a ait bir silah üretim tesisine saldırdığı" belirtilmişti. Ayrıca Nebatiyye, Mansuri ve Kefr Kella bölgelerinde örgütün komuta merkezi ve askeri binalarına da hava saldırıları düzenlendiği aktarıldı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyinde süren çatışmalarda 434 Hizbullah mensubu öldü.

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