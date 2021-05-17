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Dünya, Filistin Saldırı Altında

İsrail saldırısında eşi ve 4 çocuğunu kaybeden Gazzeli babanın metaneti hayran bıraktı

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ndeki Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 4 çocuğu ve eşini kaybeden Hadidi'nin metaneti izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Hamdi Yıldız   | 17.05.2021
İsrail saldırısında eşi ve 4 çocuğunu kaybeden Gazzeli babanın metaneti hayran bıraktı Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Gazze

Hastanede muhabirin sorusuna cevap vermeye çalışan acılı baba Muhammed el-Hadidi, eşinin çocukları da alıp bayramlaşmak için Şatı Mülteci Kampı'nda oturan kardeşini ziyarete gittiğini anlattı.

"Bunlar küçücük, suçsuz çocuklar. Kardeşinin evi önceden herhangi bir uyarı yapılmaksızın bombalandı." diyen Hadidi'nin yaşamını yitiren çocuklarının isimlerini sayarken sergilediği sabırlı duruş ve metanet dikkati çekti.

Hadidi,"Eşim Ümmu Suhayb şehit oldu, Allah'a hamdolsun. 14 yaşındaki oğlum Suheyb şehit oldu. 8 yaşındaki oğlum Abdurrahman da şehit oldu." dedi.

Röportaj sırasında oğlunun vefat haberini aldı

Küçük oğlu Usame'nin de 5 - 6 yaşlarında olduğunu ve şu an yoğun bakımda bulunduğunu söylediği sırada yanındakilerin onun da hayatını kaybettiği haberini vermeleri üzerine Hadidi aynı metanetle, "Allah'a hamdolsun, Rabbimizin katında. Her halimize hamdederiz." ifadelerini kullandı.

Acılı baba, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir çocuğum var Ömer, o da 5 aylık. Rabbimiz bizden razı oldu ve bize birini bıraktı. Allah'a hamdolsun. Bir de Yahya adında bir oğlum daha var, o da 11 yaşında ancak şu ana kadar kayıp. Her halimize hamdolsun"

Hadidi daha sonra kayıp oğlu Yahya'nın da İsrail saldırısında yaşamını yitirdiği haberini aldı.

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