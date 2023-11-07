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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye insani yardım taşıyan 118 tır daha ulaştı

Filistin Kızılayı, Refah Sınır Kapısı'ndan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 118 yardım tırının daha girdiğini duyurdu.

Şeyma Uzundere, Awad Rjoob, Gülşen Topçu  | 07.11.2023 - Güncelleme : 07.11.2023
İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye insani yardım taşıyan 118 tır daha ulaştı

Ankara

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin, Mısır Kızılayından 5 Kasım'da 25 ve 6 Kasım'da 93 olmak üzere toplam 118 tır insani yardımı teslim aldığı belirtildi.

Açıklamada, tırlarda yakıt hariç ilaç, tıbbi malzeme, gıda, su ve yardım malzemesi bulunduğu belirtildi.

İsrail'in abluka ve yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne şu ana kadar 569 yardım tırının ulaştığı aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan yaklaşık iki hafta sonra Refah Sınır Kapısı'ndan ilk kez 21 Ekim'de çoğu tıbbi malzeme ve gıda taşıyan 20 tırdan oluşan ilk yardım konvoyu Gazze Şeridi'ne giriş yapmıştı.

Fransa, Gazze'ye 54 ton yardım gönderdi

Fransa'nın İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'ye 54 ton yardım gönderdiği bildirildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Gazze'ye insani yardım taşıyan 3 uçağın Mısır'a ulaştığı belirtildi.

Paylaşımda, 54 ton yardımın Gazze'ye gönderilmek üzere Mısır Kızılhaç'ına teslim edildiği vurgulandı.

Fransa, İsrail'in saldırıları nedeniyle insani krizin feci boyutlara ulaştığı Gazze’ye 26 Ekim'de hastane gemisi göndermişti.

İsrail'in hastaneleri hedef aldığı ve ağır sivil kayıpların yaşandığı Gazze'de sağlık hizmetleri durma noktasına gelirken, Tonnerre isimli helikopter gemisi, bölgedeki hastanelere destek vermek için tedavi hizmeti verecek şekilde dönüştürülmüştü.

Gemi muhalefet tarafından yeterli yatak kapasitesine sahip olmadığı gerekçesiyle eleştirilmişti.



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