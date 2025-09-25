Akdeniz'de seyrini sürdüren Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye 995 kilometre uzaklıkta olduğu duyuruldu
İsrail'in saldırıları ve sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardım götürmek için yola çıkan ve Akdeniz'deki seyrini sürdüren Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye 995 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.
İstanbul/Viyana
Küresel Sumud Filosu'ndaki Mağrib Sumud Konvoyu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Girit Adası açıklarında bulunan filonun Gazze sahillerine yaklaşık 995 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.
- Küresel Sumud Filosu üyeleri "yüksek moral ve kararlılıkla" Gazze'ye doğru gidiyor
- Küresel Sumud Filosu, İsrail'in İHA saldırıları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuracak
- Gazze'ye ilerleyen Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistler, İsrail'in "olağan şüpheli olduğu" saldırıyı anlattı
Açıklamada, "Gemilerimizden önce kalplerimiz orada. Konvoylarımız ablukayı kırmak için kararlılıkla yol alıyor." ifadeleri kullanıldı.
Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok sayıda insani yardım bulunuyor. Bu, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.
Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.
İtalya, Küresel Sumud Filosu'na eşlik etmesi için 2'inci bir askeri gemi gönderdiğini açıkladı
İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve dron saldırılarına maruz kalan Küresel Sumud Filosu'na eşlik etmek üzere 2'nci bir askeri gemi gönderdiğini duyurdu.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre Crosetto, Küresel Sumud Filosu'na ilişkin aldıkları önlemlere dair parlamenterlere bilgi verdi.
İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve dron saldırılarına maruz kalan Küresel Sumud Filosu'na eşlik etmek üzere 2'nci bir askeri gemi gönderdiğini duyurdu.
Crosetto, "Bir gemi gönderdik, bir diğeri de yolda, her türlü olasılığa hazır." diye konuştu.
Filoda herhangi bir olay yaşanmaması için çalışmaya devam edeceklerini ve ortamın endişe verici olduğunu dile getiren Crosetto, "Vatandaşlarımız, diğer ülkelerin karasularına girerse güvenliklerini garanti edemeyiz." dedi.
Crosetto ayrıca, gemilere yönelik dünkü dron saldırılarının kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Yunanistan'dan Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na, Yunanistan'ın arama-kurtarma (SAR) sorumluluk sahasında dronlarla saldırı düzenlenmişti.
İtalya Savunma Bakanı Crosetto, dün yaptığı açıklamada, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na, dronlarla yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını ve vatandaşlarına yardım için İtalyan Donanmasına ait bir gemiyi bölgeye gönderdiğini belirtmişti.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze'ye doğru yolda olan Küresel Sumud Filosu'nu korumak üzere ülkesinin Cartagena Limanı'ndan yarın bir askeri geminin yola çıkacağını duyurmuştu.