Dolar
36.44
Euro
39.05
Altın
2,900.03
ETH/USDT
2,204.00
BTC/USDT
89,589.00
BIST 100
10,178.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı’nın Açılış Töreni"nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı’nın Açılış Töreni"nde konuşuyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, ramazan ayında işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerini yıktı

Yıllardır ramazan ayında işgal altındaki Doğu Kudüs'te yıkımlara ara veren İsrail, bu yıl ise devam etti.

Faruk Hanedar  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
İsrail, ramazan ayında işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerini yıktı

Kudüs

İsrailli sivil toplum kuruluşu Ir Amim'in X hesabından yapılan paylaşıma göre, muhtemel tepki nedeniyle on yıllardır ramazanda Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerini yıkmaktan kaçınan İsrail, bu sene ilk haftada 4 evi yıktı.

Bu çerçevede işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Beyt Hanina bölgesinde bir müstakil konut, İsaviye Mahallesi'nde 3 apartman dairesi tahrip edildi.

Ir Amim verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 2023'te 140 ev, 2024'te 181 ev yıkan İsrail, 2025'in başından bu yana 46 ev yıktı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Filistinli sakinlerine inşaat izni verilmediğini hatırlatan Ir Amim'in paylaşımında, "Filistinliler ayrımcı ve ırkçı planlama politikası nedeniyle izinsiz inşaat yapmaya zorlanıyor. Sonuç olarak, birçoğu her gün yıkım korkusu içinde yaşıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in, "aşırı sağcı hükümet", ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planı ve işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırılar nedeniyle ramazan ayında ev yıkmama politikasını da değiştirdiği kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde de daha önce bundan kaçınan İsrail güçlerinin, ramazan hassasiyetine rağmen ev yıkımları yaptığı ve pazartesiden bu yana 3 evi yıktığı kaydedildi.

Haberde, 2024'te yıkılan Filistinlilere ait ev sayısının 2023'e kıyasla yüzde 14 artış gösterdiği aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan'ı kabul etti
AK Parti'nin seçim çalışmasındaki silahlı saldırıya ilişkin dava 10 Haziran'da başlayacak
Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun hakkında dava açıldı
Basit yöntemlerle az katlı evler depreme dayanıklı hale getirilebilir

Benzer haberler

İsrail, ramazan ayında işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerini yıktı

İsrail, ramazan ayında işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerini yıktı

Balıkesirli diorama sanatçısı kadın, kişiye özel ev ve odaların modellerini yapıyor

Kastamonu'da çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi, 50 hayvan telef oldu

İsrail'in Gazze'deki yıkımının etkisi, AA'nın "öncesi" ve "sonrası" fotoğraflarıyla gözler önüne seriliyor

İsrail'in Gazze'deki yıkımının etkisi, AA'nın "öncesi" ve "sonrası" fotoğraflarıyla gözler önüne seriliyor
Tarihi İnebolu evleri karla kaplandı

Tarihi İnebolu evleri karla kaplandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet