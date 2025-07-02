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İzmir’in Çeşme ilçesindeki orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
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İzmir'de orman yangınlarının ardından hasar tespit çalışmaları tamamlandı

İzmir'de 25 Haziran-1 Temmuz'da yaşanan orman yangınlarında, 110'u yıkık ve ağır hasarlı olmak üzere 156 konutun bulunduğu 153 yapı zarar gördü.

Tezcan Ekizler  | 02.07.2025 - Güncelleme : 02.07.2025
İzmir'de orman yangınlarının ardından hasar tespit çalışmaları tamamlandı Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş - AA

İzmir

Aliağa, Foça, Gaziemir, Bornova, Menderes ve Seferihisar ilçelerinde çıkan orman yangınları, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle geniş alanlara yayıldı. Yangınlarda hem ağaçlar hem yerleşim yerleri zarar gördü.

Yangınların ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

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Yaklaşık 100 kişilik ekip, alevlerin zarar verdiği bölgelerde 506 bağımsız bölümün bulunduğu 450 yapıyı kontrol etti. Bu yapılardaki 429 konuttan 101'inin ağır hasarlı, 9'unun yıkık, 46'sının az hasarlı olduğu tespit edildi. Yangınlarda 2 ahır ile 3 dükkanın da ağır hasar aldığı belirlendi

En büyük hasar Doğankent Sitesi'nde

İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Aytaç Yalçınkaya, AA muhabirine, bir haftada yaşanan yangınların ardından hasar tespitine yönelik çalışmaları tamamladıklarını söyledi.

Bakanlık olarak orman yangınında zarar gören yapılarla ilgili hasar tespit çalışması yürüttüklerini ifade eden Yalçınkaya, Gaziemir'deki orman yangınında zarar gören araçların tespiti konusunda ise İzmir Defterdarlığının çalışma yaptığını anlattı.

Yalçınkaya, çalışmaların sonucuna ilişkin şunları kaydetti:

"Tüm yangınlarda 450 yapının hasar tespit çalışmasını gerçekleştirdik. Bu yapılardan 106'sı ağır hasarlı, 47 yapımızın da az hasarlı olduğuna yönelik tespitler yaptık. Diğer yapılarda ise hasarsızlık mevcut. Çalışmalarımızın neticesinde Bakanlığımızın veri aktarım sistemine bütün verilerimiz aktarıldı. Vatandaşlarımızın hak sahipliği ve hasar tespitleri konusunda AFAD'a veri aktarımımızla ilgili süreçlerimiz de tamamlanmış durumda."

Seferihisar ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki Doğankent Sitesi'nin en fazla zarar gören yer olduğunu belirten Yalçınkaya, "Sitede toplam 330'a yakın bağımsız bölüm bulunmakta. 81'inde ağır hasar mevcut. Yaklaşık 20'sinde hafif hasar mevcut. En çok sıkıntı yaşanan alanımız Doğankent Sitesi oldu. Bunun temel sebebi çevresinin orman alanından oluşması." dedi.

Yalçınkaya, mağdur vatandaşların devletin yardımlarından hızlıca yararlanabilmesi için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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