İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 3 kişi öldü
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde bulunan Blida beldesine düzenlediği saldırıda 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.
Beyrut
Lübnan Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, Blida beldesine düzenlenen İsrail saldırısında 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının (İHA) Deyr Siryan beldesi çevresindeki Litani Nehri'ni hedef aldığı kaydedildi.
Ülkenin güneyindeki Alma eş-Şaab ve Yarin beldeleri çevresinin de İsrail topçuları tarafından vurulduğu aktarıldı.
Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyindeki 3 askeri hedefin uygun silahlarla vurulduğunu duyurmuştu.
Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Al-Manara bölgesinde askerlerin kullandığı binaların ve Al-Abbad askeri mevzi çevresinin füzeyle hedef alındığı kaydedilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.