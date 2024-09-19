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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında en az 12 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 12 Filistinli hayatını kaybetti.

Muhammed Emin Canik  | 19.09.2024 - Güncelleme : 19.09.2024
İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında en az 12 Filistinli öldü Fotoğraf: Abed Rahim Khatib - AA

İstanbul

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde "Azzam" ailesine ait evi hedef alması sonucu 5 Filistinlinin cesedine ulaşıldığı belirtildi.

Sivil savunma ekiplerinin kayıplara ve enkaz altında kalanlara ulaşmak için arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze kentinin güneyindeki es-Selasini Caddesinde "el-Haddad" ailesine ait evi bombalaması sonucu bir kadın ve 2 çocuğun yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Sivil savunma ekiplerinin aynı evde hayatını kaybeden 2 kişinin cesedini enkaz altından çıkarmakta güçlük çektiği ifade edildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde ise İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentini hedef alması sonucu 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İsrail ordusuna ait "Quadcopter" dronların Gazze'nin orta kesimlerindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde yer alan El-Cedid Kampı'nda bir grup Filistinliyi hedef aldığı aktarıldı.

Saldırıda çoğu çocuk olmak üzere çok sayıda Filistinlinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 272 Filistinli ölmüş, 95 bin 551 kişi yaralanmıştı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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