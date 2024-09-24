İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 10 günde 285 Filistinli yaşamını yitirdi
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 10 günde 285 kişi hayatını kaybetti, 641 kişi yaralandı.
İstanbul
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 354 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 43 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Buna göre, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında son 10 günde 285 kişi hayatını kaybetti, 641 kişi de yaralandı.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 41 bin 467'ye, yaralı sayısı da 95 bin 921'e yükseldi.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırısında 9 Filistinli yaşamını yitirdi.
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) Han Yunus kentinin güneydoğusundaki Kayzan Neccar bölgesinde bir evi hedef aldığı belirtildi.
Evin enkazından 5 kişinin cansız bedeni ile 10'dan fazla yaralı çıkarıldı.
Han Yunus'un merkezindeki Şeyh Nasır'ın Tahliyye bölgesinde de İsrail tarafından hedef alınan bir evin enkazından 2 kişinin cansız bedeni ve 5 yaralı çıkarıldı.
Deyr Belah'ın doğusundaki Matahın Kavşağı yakınında sivil bir araca düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
İsrail evleri havaya uçuyor
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait İHA'larla Megazi girişi yakınlarına ateş açıldı, Gazze kentinin güneyinde yer alan bazı evler havaya uçuruldu, bölgeden patlama sesleri yükseldi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Sabra ve Zeytun mahallelerinin güneyinde ve üniversite bölgesi çevresinde yer alan onlarca konutu havaya uçurdu.
İsrail'in konutları havaya uçurma eylemlerinin genişleyerek devam ettiği kaydedildi.
Zeytun Mahallesi'nin güney ve doğusu İsrail topçu saldırılarına maruz kalırken, ateşli silahlar ve helikopterle Gazze kentinin güneybatısındaki üniversite bölgesi yakınlarına da saldırı düzenlendi.
İsrail hücumbotlarından, Gazze kentinin güneybatısı ile Beyt Lahiya'nın kuzeybatısına top atışı yapıldı.
Gazze Şeridi'nin güneyinde ise İsrail ordusuna ait toplar, Refah'ın kuzeybatı bölgelerini hedef alırken, ordu Han Yunus'un doğusundaki Huzaa beldesine saldırı düzenledi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 467 Filistinli öldü, 95 bin 921 kişi yaralandı.
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı
İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinlilere ait bir evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentinin güneybatısındaki Tura beldesine baskın düzenledi.
İsrail askerleri beldede Filistinli bir ailenin yaşadığı 150 metrekarelik bir evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin verilerine göre, İsrail 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 500 yıkım gerçekleştirdi.
Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.
Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.