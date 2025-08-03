İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 9'u insani yardım bekleyen 12 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinde düzenlediği saldırılarda 9'u insani yardım bekleyen 12 Filistinli yaşamını yitirdi.
Gazze
Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açtı.
- İsrail, Gazze'de Han Yunus kentindeki Filistin Kızılayı karargahını bombaladı
- İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 1'i çocuk 7 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
Saldırıda 9 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
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Kızılay merkezi ve bir okul hedef alındı
İsrail ordusu Han Yunus kentinde ise Filistin Kızılayına ait bir merkez ile zorla yerinden edilen Filistinlilerin barındığı "Emel Okulu"nu hedef aldı.
Kentin batısındaki Yabani mahallesinde yer alan okulun hedef alındığı saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail'in Han Yunus'taki merkezlerini vurduğu, saldırıda 1 Kızılay görevlisinin hayatını kaybettiği ve üçünün yaralandığı bilgisi verildi.
Açıklamada, saldırı nedeniyle merkez binasının ilk katında yangın çıktığı aktarıldı.
Filistinlilerin evleri havaya uçuruluyor
Görgü tanıklarına göre, İsrail askerleri gece yarısından sonra da Han Yunus'un farklı bölgelerinde Filistinlilerin evlerini havaya uçurmayı sürdürdü.
Patlama sonrası şarapnel parçalarının kentin batısına kadar uçtuğu ve zorla yerinden edilen Filistinlilerden bazılarının yaralanmasına neden olduğu aktarıldı.
İsrail güçleri ayrıca Gazze kentinin kuzeydoğusundaki Tuffah mahallesinde de konutları ve tesisleri bombalamaya devam etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.