Dolar
34.27
Euro
37.67
Altın
2,644.25
ETH/USDT
2,472.70
BTC/USDT
63,779.00
BIST 100
9,031.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'ya saldırısında en az 10 kişi öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda en az 10 Filistinli hayatını kaybetti.

Ekrem Biçeroğlu  | 07.10.2024 - Güncelleme : 07.10.2024
İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'ya saldırısında en az 10 kişi öldü

İstanbul

Filistin resim ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'nda yeni bir katliam yaptığı bildirildi.

Bunun İsrail'in soykırım saldırılarına devamı olduğu aktarılah haberde, Cibaliya saldırısı sonrasında Filistin Kızılayı ekiplerinin en az 10 Filistinlinin cansız bedenine ulaştığı kaydedildi.

Saldırıda onlarca kişinin yaralandığı ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 909 Filistinli öldü, 97 bin 303 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı" açıklandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail'in bu saldırgan tavrının, dünyada yeni bir gelişmeye sebep olabileceğini görüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Kabine üyelerinden, İsrail'in Gazze'deki soykırımının birinci yılına ilişkin paylaşım
Üniversite öğrencileri İsrail'i protesto etti

Benzer haberler

BM, İsrail'in saldırdığı Lübnan'dan 250 bin kişinin Suriye'ye geçtiğini bildirdi

BM, İsrail'in saldırdığı Lübnan'dan 250 bin kişinin Suriye'ye geçtiğini bildirdi

Amerikalılar, Biden yönetiminin Gazze'de ateşkes için yeterli çabayı göstermediği görüşünde

Biden, 7 Ekim mesajında İsrail'in Gazze'deki soykırımına değinmedi

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kim güçlüyse onun dediğinin olduğu bir dünyada güçlü olmaktan başka çaremiz yok

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kim güçlüyse onun dediğinin olduğu bir dünyada güçlü olmaktan başka çaremiz yok
Gazze'deki hükümet: İsrail, güvenli iddia ettiği bölgelerle Filistinlileri aldatıyor

Gazze'deki hükümet: İsrail, güvenli iddia ettiği bölgelerle Filistinlileri aldatıyor
İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'ya saldırısında en az 10 kişi öldü

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'ya saldırısında en az 10 kişi öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet