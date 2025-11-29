Dolar
Dünya

İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra ili kırsalında bir köye baskın düzenledi

İsrail ordusuna bağlı bir askeri birlik, Suriye’nin güneybatısında Kuneytra ili kırsalındaki bir köye baskın düzenledi.

Muhammed Karabacak, Ahmet Karaahmet  | 29.11.2025 - Güncelleme : 29.11.2025
İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra ili kırsalında bir köye baskın düzenledi Fotoğraf: Erçin Ertürk/AA

Şam

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA haberine göre, İsrail ordusuna bağlı dört sivil araç ile iki tanktan oluşan askeri birlik, Kuneytra ilinin Ruveyhine köyüne girdi.

İsrail ordusu tanklarının, Ruveyhine ile Batı Zübeyde köylerini birbirine bağlayan yol üzerinde konuşlandığı bildirildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül 2025’e kadar Suriye’ye 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'den fazla kara saldırısı düzenlediği bilgisini vermişti.

