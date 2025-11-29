İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra ili kırsalında bir köye baskın düzenledi
İsrail ordusuna bağlı bir askeri birlik, Suriye’nin güneybatısında Kuneytra ili kırsalındaki bir köye baskın düzenledi.
Şam
Suriye’nin resmi haber ajansı SANA haberine göre, İsrail ordusuna bağlı dört sivil araç ile iki tanktan oluşan askeri birlik, Kuneytra ilinin Ruveyhine köyüne girdi.
İsrail ordusu tanklarının, Ruveyhine ile Batı Zübeyde köylerini birbirine bağlayan yol üzerinde konuşlandığı bildirildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül 2025’e kadar Suriye’ye 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'den fazla kara saldırısı düzenlediği bilgisini vermişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.