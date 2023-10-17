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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu, Lübnan'daki Hizbullah'ın askeri hedeflerine saldırdı

Hamdi Yıldız, Ahmed Gouda  | 17.10.2023 - Güncelleme : 17.10.2023
İsrail ordusu, Lübnan'daki Hizbullah'ın askeri hedeflerine saldırdı

KUDÜS

İsrail ordusunun, Lübnan'daki Hizbullah'a ait askeri hedeflere saldırdığı bildirildi.

Yedioth Ahronoth gazetesine göre, İsrail Ordu Sözcüsü, "Lübnan topraklarındaki Hizbullah'ın askeri hedeflerine saldırdık." dedi.

Saldırıya ilişkin daha fazla bilgi vermeyen sözcü, ayrıntıların daha sonra geleceğini söyledi.


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