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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu Han Yunus'ta Filistinlilerin sığındığı çadırları bombaladı, 3 kişi öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta zorla yerinden edilen Filistinlilere ait bir çadırı bombaladığı, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Nour Mahd Ali Abuaisha, Halime Afra Aksoy  | 06.08.2024 - Güncelleme : 06.08.2024
İsrail ordusu Han Yunus'ta Filistinlilerin sığındığı çadırları bombaladı, 3 kişi öldü

Gazze

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, İsrail güçleri, Han Yunus'un doğusunda Zinna beldesindeki Ebu Nuveyre Okulu civarında zorla yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çadırı bombaladı.

Saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Sivil Savunma Teşkilatının gün içerisindeki açıklamasında İsrail'in Gazze kentinin güneybatısındaki bir evi hedef alan saldırısında 2 Filistinlinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

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