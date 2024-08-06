İsrail ordusu Han Yunus'ta Filistinlilerin sığındığı çadırları bombaladı, 3 kişi öldü
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta zorla yerinden edilen Filistinlilere ait bir çadırı bombaladığı, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Gazze
Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada saldırıya ilişkin bilgi verildi.
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Açıklamaya göre, İsrail güçleri, Han Yunus'un doğusunda Zinna beldesindeki Ebu Nuveyre Okulu civarında zorla yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çadırı bombaladı.
Saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Sivil Savunma Teşkilatının gün içerisindeki açıklamasında İsrail'in Gazze kentinin güneybatısındaki bir evi hedef alan saldırısında 2 Filistinlinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.