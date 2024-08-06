İsrail'in 305 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 39 bin 653'e çıktı
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 30 artarak 39 bin 653'e yükseldi.
Gazze/Beyrut
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 305 gündür aralıksız devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda "3 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 30 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 66 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 39 bin 653'e, yaralı sayısının da 91 bin 535'e yükseldiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.
Hastanelere 6 Filistinlinin naaşı getirildi
Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun El-Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusuna düzenlediği saldırıda öldürülen Filistinli "Nebbahin" ailesinden 5 kişinin cenazesi ilk yardım ekiplerince hastaneye getirildi.
Söz konusu Filistinlilerin, kamptaki evlerini kontrol ettikten sonra geri döndükleri sırada yolda insansız hava aracından (İHA) atılan bombanın hedefi olduğu kaydedildi.
Görgü tanıkları, aynı saldırıda hayatını kaybeden 3 Filistinlinin cesedinin ise İsrail askerleri tarafından kaçırıldığını aktardı.
Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin Suudi Mahallesi'ne düzenlenen İsrail saldırısında ölen 1 kişinin naaşı ise Han Yunus'taki Nasır Tıp Kompleksi'ne getirildi.
İsrail topçusundan Gazze'nin orta kesimine yoğun saldırı
Öte yandan İsrail topçuları, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Migraka, Deyr el-Belah, Bureyc Mülteci Kampı ve El-Megazi bölgesini yoğun şekilde bombaladı. Tarım arazileri ve Filistinlilere ait evler de İsrail askerlerince hedef alındı.
Gazze'nin güneyi ile kuzeyini ayıran Niytsarim kavşağında konuşlanan İsrail topçuları, Zehra kentinin batısındaki Reşid Caddesi ve Nusayrat Mülteci Kampı'nı yoğun şekilde bombaladı.
Han Yunus'un kuzeydoğusu ve Karara beldesindeki tarım alanları da İsrail topçuları, askeri araçları ve İHA'sının saldırılarına hedef oldu.
Beyt Lahiya'nın kuzeybatısındaki bölgeler, İsrail topçuları ve askeri araçlarının bombardımanlarıyla vuruldu.
İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 5 kişi öldü
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 5 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bildirildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin açıklama yayımladı.
Açıklamada, Lübnan'ın Mayfadun beldesindeki bir eve düzenlenen hava saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiği, Hiyam beldesine gerçekleştirilen saldırıda da 1 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Ölü ve yaralıların kimliklerine ilişkin ise detay verilmedi.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde de Mayfadun ve Hiyam'a savaş uçaklarıyla art arda saldırıların düzenlendiği ifade edildi.
Hizbullah'tan saldırı açıklaması
Hizbullah da İsrail'e saldırılarına yönelik resmi Telegram hesabından açıklama yaptı.
Açıklamada, İsrail'in gasbettiği topraklarda yer alan yasa dışı Avivim yerleşim biriminin uygun silahlarla, Birket Rişe Askeri Üssü'nün de İran yapımı Burkan füzesiyle tam isabet vurulduğu kaydedildi.
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da en az 16 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da en az 16 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.
Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’da geceden bu yana yaptığı baskınlar ve gözaltılarla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, İsrail güçlerinin El Halil, Beytüllahim, Cenin, Tubas, Ramallah, Kalkilya ve Nablus kentlerine baskın yaptığı belirtilirken baskınlarda en az 16 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Açıklamada, "7 Ekim 2023’ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 9 bin 970’e yükseldi." ifadeleri kullanıldı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 606 Filistinli hayatını kaybetti, 5 binden fazla Filistinli yaralandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.