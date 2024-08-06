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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye saldırısında 2 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze kentinin güneybatısındaki bir evi hedef alan saldırısında iki Filistinli öldü, 6 kişi yaralandı.

Nour Mahd Ali Abuaisha, Ömer Erdem  | 06.08.2024 - Güncelleme : 06.08.2024
İsrail'in Gazze'ye saldırısında 2 Filistinli öldü Fotoğraf: Hamza Z. H. Qraiqea - AA

Gazze

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Kurumundan yapılan açıklamada İsrail'in, kentin güneybatısındaki El-Muğrabi Kavşağı'nda Ubeyd ailesine ait evi hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucu iki kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı, yaralıların El-Mamedani Hastanesi'ne getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusu bu sabah bölgeye yoğun topçu saldırısı düzenlemiş ayrıca Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nusayrat Mülteci Kampı’nın kuzeybatı bölgelerine de girmişti.

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