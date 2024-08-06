İsrail'in Gazze'ye saldırısında 2 Filistinli öldü
İsrail'in Gazze kentinin güneybatısındaki bir evi hedef alan saldırısında iki Filistinli öldü, 6 kişi yaralandı.
Gazze
Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Kurumundan yapılan açıklamada İsrail'in, kentin güneybatısındaki El-Muğrabi Kavşağı'nda Ubeyd ailesine ait evi hedef aldığı belirtildi.
Açıklamada, saldırı sonucu iki kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı, yaralıların El-Mamedani Hastanesi'ne getirildiği kaydedildi.
İsrail ordusu bu sabah bölgeye yoğun topçu saldırısı düzenlemiş ayrıca Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nusayrat Mülteci Kampı’nın kuzeybatı bölgelerine de girmişti.
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