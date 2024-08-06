Dolar
33.58
Euro
36.71
Altın
2,386.03
ETH/USDT
2,517.00
BTC/USDT
56,438.00
BIST 100
9,881.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Lübnan Hizbullahı, İsrail'in kuzeyindeki Akka ve Nehariya arasında "askeri üs olduğu" ifade edilen bir noktaya insansız hava aracı saldırısı (İHA) düzenledi. Hayfa'dan yayındayız.
logo
Dünya

Hizbullah lideri, "İsrail'e tek başlarına ya da İran destekli diğer milis gruplarla karşılık vereceklerini" söyledi

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail'in 30 Temmuz'da Beyrut'a düzenlediği saldırıya misillemeyi tek başlarına ya da İran destekli diğer gruplarla yapacaklarını belirtti.

İdiris Okuduci  | 06.08.2024 - Güncelleme : 06.08.2024
Hizbullah lideri, "İsrail'e tek başlarına ya da İran destekli diğer milis gruplarla karşılık vereceklerini" söyledi

Beyrut

Nasrallah, İsrail ordusunun 30 Temmuz'da başkent Beyrut'taki Dahiye'de öldürdüğü Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün ölümünün 7'nci günü dolayısıyla düzenlenen törene video konferans aracılığıyla katıldı.

Konuşmasında, İsrail ordusunun 30 Temmuz'dan bu yana beklediği misillemeye dair Nasrallah, "Cevabımız güçlü ve etkili olacak. Meydana çıkmayı bekliyoruz. Misillemeyi ya tek başımıza ya da direnişin diğer cepheleriyle (Yemen'deki Husiler ve Irak'taki Şii milisler) gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasından dolayı İsrail'in sadece İran'ın vereceği misillemeyi beklemediğini savunan Nasrallah, Hizbullah ve Yemen'in de İsrail'e karşılık vereceğini yineledi.

İsrail'in Hizbullah ile topyekün bir savaşa girme kararının kolay olmadığını kaydeden Nasrallah, İsrail'in bu savaşa girmek için de herhangi bir bahaneye ihtiyacının olmadığını ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FETÖ'nün firari Sivas "mahrem imamı" Kayseri'de yakalandı
Atık su arıtma tesisi sayısı 1213'e ulaştı
Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde katmanlı hava savunma sistemleri ele alındı
Manisa'daki 2 orman yangını kontrol altına alındı
Afetlerin isimsiz kahramanları UMKE personeli deneyimlerini paylaştı

Benzer haberler

Hizbullah lideri, "İsrail'e tek başlarına ya da İran destekli diğer milis gruplarla karşılık vereceklerini" söyledi

Hizbullah lideri, "İsrail'e tek başlarına ya da İran destekli diğer milis gruplarla karşılık vereceklerini" söyledi

İsrail'in Gazze'ye saldırısında 2 Filistinli öldü

Norveç, UCM'nin İsrailli yetkilileri yargılama yetkisi olduğu beyanında bulundu

İsrail’de zorunlu askerlik karşıtı protestolar sürüyor

İsrail’de zorunlu askerlik karşıtı protestolar sürüyor
Gallant, olası İran misillemesine karşı ABD'nin İsrail'e yardım etmeye "çok istekli olduğunu" söyledi

Gallant, olası İran misillemesine karşı ABD'nin İsrail'e yardım etmeye "çok istekli olduğunu" söyledi
BM raportörü, Gazze'de öldürülen gazeteciler için İsrail'in hesap vermesini istedi

BM raportörü, Gazze'de öldürülen gazeteciler için İsrail'in hesap vermesini istedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet