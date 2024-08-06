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Dünya

Nijer'de hazirandan beri yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 77 kişi öldü

Nijer'de hazirandan bu yana devam eden aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 77'ye yükseldi.

Fatma Esma Arslan Özdel  | 06.08.2024 - Güncelleme : 06.08.2024
Nijer'de hazirandan beri yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 77 kişi öldü

Dakar

Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, haziranda başlayan şiddetli yağışlardan 75 bin 711 kişinin etkilendiği bildirildi.

Açıklamada, sağanağın neden olduğu sellerde 34 ve toprak kaymalarında da 43 kişinin yaşamını yitirdiği, 87 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Ölü sayısı 4 Temmuz'da 27 olarak duyurulmuştu.

Nijer'de haziranda başlayan yağış dönemi eylülde sona eriyor. Geçen yıl 137 bin 797 kişinin etkilendiği şiddetli yağışlar nedeniyle 41 kişi hayatını kaybetmiş, 53 kişi de yaralanmıştı.

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