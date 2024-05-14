Dolar
32.30
Euro
34.95
Altın
2,352.23
ETH/USDT
2,890.00
BTC/USDT
61,456.00
BIST 100
10,173.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde Filistinlileri göçe zorlamaya devam ediyor

Birleşmiş Milletlere göre, son bir hafta içinde Gazze nüfusunun yüzde 20'si yeniden yerinden oldu.

Mustafa Deveci  | 14.05.2024 - Güncelleme : 14.05.2024
İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde Filistinlileri göçe zorlamaya devam ediyor

Ankara

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinleri göçe zorlamaya devam ederken bölgedeki saldırılarını da sürdürüyor.

Yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırıları altında.

Saldırılarda, çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 35 bin 173 Filistinli öldürüldü, 79 bin 61 kişi ise yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye yardımların girişine getirdiği kısıtlamalar nedeniyle Filistinliler açlıkla da mücadele ediyor.

Tüm bu sorunların yanı sıra Gazze'de yaşayan Filistinliler, gidecek güvenli bir yer olmadığı için sürekli zorunlu göçe maruz kalıyor.

Refah'ın doğusu ve Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinin boşaltılması uyarısında bulunan İsrail ordusu, Filistinlileri göçe zorlamaya devam ediyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Filistinlilere Gazze'nin kuzeyindeki bazı mahalleleri boşaltmaları uyarısında bulundu.

Söz konusu mahallelerin Filistinli gruplarca kullanıldığını ve İsrail tarafına bu bölgelerden roket atıldığını ileri süren Adraee, buralardaki Filistinlilerden Gazze şehrinin batısına gitmelerini istedi.

İsrail ordusu, Refah'ın doğusu ve Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da kalan Filistinlilere bu bölgelerden ayrılmaları uyarısında bulunmuştu.

Son bir haftada Gazze nüfusunun yüzde 20'si yeniden yerinden oldu

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, şu ana kadar Refah'tan 450'den fazla Filistinli göç etmek zorunda kaldı.

Refah'ın yanı sıra Cibaliya'da da binlerce Filistinli İsrail saldırıları nedeniyle yerinden oldu.

BM'nin açıklamasına göre, yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze'de son bir haftada nüfusun yüzde 20'si yeniden yerinden edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Alibeyköy'deki tramvay kazasına ilişkin soruşturmada vatmanın 6 yıl 9 aya kadar hapsi istendi
Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi
AK Parti ve Türk Kızılay ortaklığında kan bağışı kampanyası düzenlendi
İstanbul'da suya yüzde 60'a varan oranlarda zam yapıldı
ABD'li müze müdürüne verilen izinde "örnekler yurt dışına çıkarılamaz" şartı

Benzer haberler

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Gazze'ye yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşa edilmesini istedi

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Gazze'ye yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşa edilmesini istedi

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde Filistinlileri göçe zorlamaya devam ediyor

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, üye ülkelerin Filistin konusunda "çok bölündüğünü" söyledi

Güney Afrika'nın İsrail aleyhine istediği ek tedbir talepleri 16-17 Mayıs'ta UAD'de görüşülecek

Güney Afrika'nın İsrail aleyhine istediği ek tedbir talepleri 16-17 Mayıs'ta UAD'de görüşülecek
Siirt'te üniversite öğrencilerinden İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki

Siirt'te üniversite öğrencilerinden İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki
Gazze'deki hükümet: İsrail, Gazze'de alıkoyduğu Filistinlileri aç bırakıp şiddetli işkence uyguluyor

Gazze'deki hükümet: İsrail, Gazze'de alıkoyduğu Filistinlileri aç bırakıp şiddetli işkence uyguluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet